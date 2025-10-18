एक्सप्लोरर
इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना
Movies To Binge Watch This Diwali: दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर कोई अपने परिवार और दोस्तों संग मिलकर धूमधाम से मनाते हैं. इस अवसर पर बॉलीवुड की ये खास फिल्में परिवार संग देखें.
दिवाली केवल रोशनी और मिठाईयों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, खुशियां बांटने और मनोरंजन का भी अवसर देता है. ऐसे में बॉलीवुड की कुछ खास फिल्में दिवाली के माहौल को और भी रंगीन और मनोरंजक बना देती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:42 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
