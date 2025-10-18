इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना

प्रेम रतन धन पायो- साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ एक रोमांटिक और एक्शन-भरपूर कहानी है. फिल्म का मुख्य किरदार प्रेम है, जो चीरफुल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है. अयोध्या में रामलीला में भाग लेने के दौरान उसे राजकुमार से प्यार हो जाता है. इस फिल्म में सलमान खान और सोनम कपूर ने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं. यह फिल्म इस दिवाली परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, ज़ी5 और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले शामिल हैं.