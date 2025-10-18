हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना

इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना

Movies To Binge Watch This Diwali: दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर कोई अपने परिवार और दोस्तों संग मिलकर धूमधाम से मनाते हैं. इस अवसर पर बॉलीवुड की ये खास फिल्में परिवार संग देखें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Movies To Binge Watch This Diwali: दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर कोई अपने परिवार और दोस्तों संग मिलकर धूमधाम से मनाते हैं. इस अवसर पर बॉलीवुड की ये खास फिल्में परिवार संग देखें.

दिवाली केवल रोशनी और मिठाईयों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, खुशियां बांटने और मनोरंजन का भी अवसर देता है. ऐसे में बॉलीवुड की कुछ खास फिल्में दिवाली के माहौल को और भी रंगीन और मनोरंजक बना देती हैं.

1/7
छावा- साल 2025 की शुरुआत में रिलीज़ हुई फिल्म ‘छावा’ में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, संभाजी महाराज के जीवन और उनकी वीरता पर है. फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज ने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े और औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी दिखाई. ‘छावा’ इस दिवाली परिवार के साथ देखने के लिए एक शानदार फिल्म है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं.
छावा- साल 2025 की शुरुआत में रिलीज़ हुई फिल्म ‘छावा’ में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, संभाजी महाराज के जीवन और उनकी वीरता पर है. फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी महाराज ने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 युद्ध लड़े और औरंगजेब के खिलाफ बहादुरी दिखाई. ‘छावा’ इस दिवाली परिवार के साथ देखने के लिए एक शानदार फिल्म है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं.
2/7
फिर हेरा फेरी- अगर आप दिवाली पर परिवार के साथ हंसी-मजाक का मजा लेना चाहते हैं, तो फिल्म ‘फिर हेरा फेरी’ इसके लिए एकदम सही है. अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म राजू, श्याम और बाबूराव की कहानी पर है, जिन्हें धोखे के चलते अपनी सारी जमा पूंजी खोनी पड़ती है. तीनों की शानदार जोड़ी और मजेदार कॉमिक टाइमिंग आपको भरपूर मजा देगी. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार, नेटफ्लिक्स शामिल हैं.
फिर हेरा फेरी- अगर आप दिवाली पर परिवार के साथ हंसी-मजाक का मजा लेना चाहते हैं, तो फिल्म ‘फिर हेरा फेरी’ इसके लिए एकदम सही है. अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म राजू, श्याम और बाबूराव की कहानी पर है, जिन्हें धोखे के चलते अपनी सारी जमा पूंजी खोनी पड़ती है. तीनों की शानदार जोड़ी और मजेदार कॉमिक टाइमिंग आपको भरपूर मजा देगी. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार, नेटफ्लिक्स शामिल हैं.
3/7
हम साथ साथ हैं- सूरज बड़जात्या अपनी फैमली फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, और उनकी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ इस लिस्ट में होना लाजमी है. साल 1999 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने हमेशा से ही दर्शकों को परिवार के साथ बैठकर देखने का मज़ा दिया है, क्योंकि यह रिश्तों की इंपोर्टेंस और फैमली रिलेशन को खूबसूरती से पेश करती है. दिवाली के मौके पर इसे जरूर देखें. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें ज़ी 5, नेटफ्लिक्स, और अमेज़न प्राइम वीडियो शामिल हैं.
हम साथ साथ हैं- सूरज बड़जात्या अपनी फैमली फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, और उनकी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ इस लिस्ट में होना लाजमी है. साल 1999 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने हमेशा से ही दर्शकों को परिवार के साथ बैठकर देखने का मज़ा दिया है, क्योंकि यह रिश्तों की इंपोर्टेंस और फैमली रिलेशन को खूबसूरती से पेश करती है. दिवाली के मौके पर इसे जरूर देखें. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें ज़ी 5, नेटफ्लिक्स, और अमेज़न प्राइम वीडियो शामिल हैं.
4/7
कभी खुशी कभी गम- शाहरुख खान, काजोल और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आए इस फिल्म को परिवार के लिए परफेक्ट माना जाता है. फिल्म की कहानी परिवार के महत्व और रिश्तों की मजबूती को खूबसूरती से दिखाता है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर हैं. यह दिवाली परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हैं.
कभी खुशी कभी गम- शाहरुख खान, काजोल और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आए इस फिल्म को परिवार के लिए परफेक्ट माना जाता है. फिल्म की कहानी परिवार के महत्व और रिश्तों की मजबूती को खूबसूरती से दिखाता है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर हैं. यह दिवाली परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए एक शानदार ऑप्शन है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हैं.
5/7
छिछोरे- सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘छिछोरे’ को कौन भूल सकता है. इस फिल्म ने कॉलेज के मजेदार और इमोशनल पलों को याद दिलाया है. दिवाली के मौके पर इसे परिवार के साथ देखना बिल्कुल न भूलें. फिल्म में अन्नी नाम का किरदार अपने और दोस्तों पर लगे लूजर के टैग को हटाने की पूरी कोशिश करता है. यह फिल्म जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल हैं.
छिछोरे- सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘छिछोरे’ को कौन भूल सकता है. इस फिल्म ने कॉलेज के मजेदार और इमोशनल पलों को याद दिलाया है. दिवाली के मौके पर इसे परिवार के साथ देखना बिल्कुल न भूलें. फिल्म में अन्नी नाम का किरदार अपने और दोस्तों पर लगे लूजर के टैग को हटाने की पूरी कोशिश करता है. यह फिल्म जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल हैं.
6/7
प्रेम रतन धन पायो- साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ एक रोमांटिक और एक्शन-भरपूर कहानी है. फिल्म का मुख्य किरदार प्रेम है, जो चीरफुल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है. अयोध्या में रामलीला में भाग लेने के दौरान उसे राजकुमार से प्यार हो जाता है. इस फिल्म में सलमान खान और सोनम कपूर ने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं. यह फिल्म इस दिवाली परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, ज़ी5 और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले शामिल हैं.
प्रेम रतन धन पायो- साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ एक रोमांटिक और एक्शन-भरपूर कहानी है. फिल्म का मुख्य किरदार प्रेम है, जो चीरफुल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान है. अयोध्या में रामलीला में भाग लेने के दौरान उसे राजकुमार से प्यार हो जाता है. इस फिल्म में सलमान खान और सोनम कपूर ने मुख्य भूमिकाएँ निभाईं. यह फिल्म इस दिवाली परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इस फिल्म को आप कई ओटीटी प्लेटफार्मों पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जिनमें अमेज़न प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, ज़ी5 और एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले शामिल हैं.
7/7
थामा- आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ 21 अक्टूबर, यानी दिवाली के दिन रिलीज़ होने वाली है. यह एक कॉमेडी और हॉरर फिल्म है, जिसे आप परिवार के साथ बड़ी स्क्रीन पर एन्जॉय कर सकते हैं. फिल्म में रश्मिका मंदाना वैम्पायर के किरदार में नजर आ रही हैं. ‘थामा’ का ट्रेलर पहले ही दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स पा चुका है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी कहानी लोगों के दिल को जीत पाती है या नहीं.
थामा- आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ 21 अक्टूबर, यानी दिवाली के दिन रिलीज़ होने वाली है. यह एक कॉमेडी और हॉरर फिल्म है, जिसे आप परिवार के साथ बड़ी स्क्रीन पर एन्जॉय कर सकते हैं. फिल्म में रश्मिका मंदाना वैम्पायर के किरदार में नजर आ रही हैं. ‘थामा’ का ट्रेलर पहले ही दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स पा चुका है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरी कहानी लोगों के दिल को जीत पाती है या नहीं.
Published at : 18 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Prem Ratan Dhan Payo Kabhi Khushi Kabhie Gham Chhaava Diwali 2025

Photo Gallery

