एक्सप्लोरर
Diwali 2025: ट्रांसपेरेंट ड्रेस और बालों में गजरा... आलिया भट्ट ने मनाई 'दिलवाली' दिवाली, रणबीर कपूर की बाहों में दिए पोज
Alia-Ranbir Diwali Celebrations: बॉलीवुड में जोरो-शोरों से दिवाली मनाई गई है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी अपनी फैमिली के साथ त्योहार सेलिब्रेट किया. इस दौरान कपल को रोमांटिक होते भी देखा गया.
Alia-Ranbir Diwali Celebrations: बॉलीवुड में जोरो-शोरों से दिवाली मनाई गई है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी अपनी फैमिली के साथ त्योहार सेलिब्रेट किया. इस दौरान कपल को रोमांटिक होते भी देखा गया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 21 Oct 2025 03:22 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt Diwali 2025
बॉलीवुड
7 Photos
कौन है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में दिखीं मानिनि चड्ढा? खूबसूरती से कर देती है सबको कायल
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
बॉलीवुड
11 Photos
दिवाली पर 'पटाखा' बनीं बॉलीवुड हसीनाएं, रश्मिका से कृति तक ने सज-धजकर शेयर की तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखकर तिलमिलाए चीनी एक्सपर्ट, बोले- भारत की रैंकिंग जंग के मैदान में...
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion