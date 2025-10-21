हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDiwali 2025: ट्रांसपेरेंट ड्रेस और बालों में गजरा... आलिया भट्ट ने मनाई 'दिलवाली' दिवाली, रणबीर कपूर की बाहों में दिए पोज

Diwali 2025: ट्रांसपेरेंट ड्रेस और बालों में गजरा... आलिया भट्ट ने मनाई 'दिलवाली' दिवाली, रणबीर कपूर की बाहों में दिए पोज

Alia-Ranbir Diwali Celebrations: बॉलीवुड में जोरो-शोरों से दिवाली मनाई गई है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी अपनी फैमिली के साथ त्योहार सेलिब्रेट किया. इस दौरान कपल को रोमांटिक होते भी देखा गया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Alia-Ranbir Diwali Celebrations: बॉलीवुड में जोरो-शोरों से दिवाली मनाई गई है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी अपनी फैमिली के साथ त्योहार सेलिब्रेट किया. इस दौरान कपल को रोमांटिक होते भी देखा गया.

Alia-Ranbir Diwali Celebrations: बॉलीवुड में जोरो-शोरों से दिवाली मनाई गई है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने भी अपनी फैमिली के साथ त्योहार सेलिब्रेट किया. इस दौरान कपल को रोमांटिक होते भी देखा गया.

1/9
आलिया भट्ट ने दिवाली पर बेहद क्लासी लुक चुना था. पिंक कलर की ट्रांसपेरेंट कुर्ते को उन्होंने लाइम ग्रीन ड्रेप्ड स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
आलिया भट्ट ने दिवाली पर बेहद क्लासी लुक चुना था. पिंक कलर की ट्रांसपेरेंट कुर्ते को उन्होंने लाइम ग्रीन ड्रेप्ड स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
2/9
इसके साथ आलिया ने गले में गोल्डन नेकलेस पहना था जो उनके लुक को रॉयल टच दे रहा था.
इसके साथ आलिया ने गले में गोल्डन नेकलेस पहना था जो उनके लुक को रॉयल टच दे रहा था.
3/9
मिनिमल मेकअप और बालों में गजरा लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था. ऑलओवर आलिया बेहद सिंपल और एलिगेंट नजर आ रही थीं.
मिनिमल मेकअप और बालों में गजरा लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था. ऑलओवर आलिया बेहद सिंपल और एलिगेंट नजर आ रही थीं.
4/9
वहीं रणबीर कपूर व्हाइट कुर्ते में दिखाई दिए. एक फोटो में एक्टर वाइफ आलिया को अपनी बाहों में भरकर पोज देते भी दिखे.
वहीं रणबीर कपूर व्हाइट कुर्ते में दिखाई दिए. एक फोटो में एक्टर वाइफ आलिया को अपनी बाहों में भरकर पोज देते भी दिखे.
5/9
आलिया ने राहा की हिडन फोटो भी शेयर की जिसमें वो पिंक ड्रेस में रंगोली के रंगों से खेलती नजर आ रही थीं.
आलिया ने राहा की हिडन फोटो भी शेयर की जिसमें वो पिंक ड्रेस में रंगोली के रंगों से खेलती नजर आ रही थीं.
6/9
आलिया भट्ट की दिवाली सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस की बहन शाहीन भट्ट उनके साथ दिखाई दीं. एग ब्लू कलर की ड्रेस में शाहीन बेहद हसीन दिख रही थीं.
आलिया भट्ट की दिवाली सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस की बहन शाहीन भट्ट उनके साथ दिखाई दीं. एग ब्लू कलर की ड्रेस में शाहीन बेहद हसीन दिख रही थीं.
7/9
शाहीन भट्ट के बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा ने भी आलिया-रणबीर के साथ त्योहार मनाया. आलिया ने सभी के साथ एक प्यारी-सी सेल्फी शेयर की है.
शाहीन भट्ट के बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा ने भी आलिया-रणबीर के साथ त्योहार मनाया. आलिया ने सभी के साथ एक प्यारी-सी सेल्फी शेयर की है.
8/9
वहीं फिल्म मेकर अयान मुखर्जी और आलिया-रणबीर के करीबी दोस्त भी उनके साथ दिखे. ऑरेंड शेरवानी में अयान काफी जच रहे थे.
वहीं फिल्म मेकर अयान मुखर्जी और आलिया-रणबीर के करीबी दोस्त भी उनके साथ दिखे. ऑरेंड शेरवानी में अयान काफी जच रहे थे.
9/9
इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'दिलवाली दिवाली. आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'
इन फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- 'दिलवाली दिवाली. आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.'
Published at : 21 Oct 2025 03:22 PM (IST)
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Diwali 2025

Photo Gallery

