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48 साल की हुईं दिव्या दत्ता, इन खूबसूरत लुक्स में आज भी लगती हैं बेहद ग्लैमरस
दिव्या दत्ता आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न लुक तक, वह हर अंदाज में खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं. सिंपल से ग्लैमरस लुक तक, उनका स्टाइल हर बार अलग नजर आता है.
48वें जन्मदिन पर दिव्या दत्ता के लुक्स में उनका अलग अंदाज देखने को मिला. ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न, ग्लैमरस और सिंपल लुक्स तक, हर स्टाइल में वह बेहद खूबसूरत नजर आईं.
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Published at : 25 Sep 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Divya Dutta
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