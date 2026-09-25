48 साल की हुईं दिव्या दत्ता, इन खूबसूरत लुक्स में आज भी लगती हैं बेहद ग्लैमरस

दिव्या दत्ता के इन लुक्स में उनका अलग-अलग अंदाज़ देखने को मिलता है. 48 की उम्र में भी वह हर लुक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है और हर बार अपने स्टाइल से अलग नजर आती है.