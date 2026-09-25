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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड48 साल की हुईं दिव्या दत्ता, इन खूबसूरत लुक्स में आज भी लगती हैं बेहद ग्लैमरस

48 साल की हुईं दिव्या दत्ता, इन खूबसूरत लुक्स में आज भी लगती हैं बेहद ग्लैमरस

दिव्या दत्ता आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न लुक तक, वह हर अंदाज में खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं. सिंपल से ग्लैमरस लुक तक, उनका स्टाइल हर बार अलग नजर आता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2026 02:44 PM (IST)
दिव्या दत्ता आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. साड़ी से लेकर वेस्टर्न लुक तक, वह हर अंदाज में खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नजर आती हैं. सिंपल से ग्लैमरस लुक तक, उनका स्टाइल हर बार अलग नजर आता है.

48वें जन्मदिन पर दिव्या दत्ता के लुक्स में उनका अलग अंदाज देखने को मिला. ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न, ग्लैमरस और सिंपल लुक्स तक, हर स्टाइल में वह बेहद खूबसूरत नजर आईं.

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बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दिव्या दत्ता आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही है. फिल्में में अपने दमदार किरदारों से पहचान बनाने वाली दिव्या दत्ता आज भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगो के बीच चर्चा में है.
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दिव्या दत्ता आज अपना 48वां जन्मदिन मना रही है. फिल्में में अपने दमदार किरदारों से पहचान बनाने वाली दिव्या दत्ता आज भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगो के बीच चर्चा में है.
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दिव्या दत्ता के स्टाइल की बात करें तो दिव्या ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक हर लुक को अपने अंदाज़ में कैरी करती है. खासकर साड़ी में वह बेहद खूबसूरत नजर आती है.
दिव्या दत्ता के स्टाइल की बात करें तो दिव्या ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक हर लुक को अपने अंदाज़ में कैरी करती है. खासकर साड़ी में वह बेहद खूबसूरत नजर आती है.
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साड़ी के अलावा दिव्या दूसरे इंडियन लुक्स में भी बेहद खूबसूरत लगती है. ट्रेडिशनल कपड़ों में उनका सिंपल लुक और कॉन्फिडेंस साफ़ नजर आता है.
साड़ी के अलावा दिव्या दूसरे इंडियन लुक्स में भी बेहद खूबसूरत लगती है. ट्रेडिशनल कपड़ों में उनका सिंपल लुक और कॉन्फिडेंस साफ़ नजर आता है.
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ट्रेडिशनल लुक्स के साथ साथ दिव्या वेस्टर्न लुक में भी बहुत खूबसूरत लगती है. इस तरह के लुक्स में उनका स्टाइल थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश दिखाई देता है.
ट्रेडिशनल लुक्स के साथ साथ दिव्या वेस्टर्न लुक में भी बहुत खूबसूरत लगती है. इस तरह के लुक्स में उनका स्टाइल थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश दिखाई देता है.
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वही खास मौके पर दिव्या का ग्लैमरस अंदाज भी देखने को मिलता है. अलग-अलग आउटफिट्स के साथ उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके लुक को खास बना देता है.
वही खास मौके पर दिव्या का ग्लैमरस अंदाज भी देखने को मिलता है. अलग-अलग आउटफिट्स के साथ उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके लुक को खास बना देता है.
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दिव्या दत्ता कई बार अपने लुक्स को काफी सिंपल भी रखती है. हल्का मेकअप और सादा अंदाज उनके लुक को और भी खूबसूरत बना देता है.
दिव्या दत्ता कई बार अपने लुक्स को काफी सिंपल भी रखती है. हल्का मेकअप और सादा अंदाज उनके लुक को और भी खूबसूरत बना देता है.
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दिव्या दत्ता के इन लुक्स में उनका अलग-अलग अंदाज़ देखने को मिलता है. 48 की उम्र में भी वह हर लुक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है और हर बार अपने स्टाइल से अलग नजर आती है.
दिव्या दत्ता के इन लुक्स में उनका अलग-अलग अंदाज़ देखने को मिलता है. 48 की उम्र में भी वह हर लुक को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है और हर बार अपने स्टाइल से अलग नजर आती है.
Published at : 25 Sep 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Divya Dutta

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