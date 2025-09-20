एक्सप्लोरर
सोशल मीडिया पर छाईं दिशा पाटनी, व्हाइट ड्रेस में दिए गॉर्जियस पोज
Disha Patani Pictures: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशी पाटनी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दिशा बोल्ड लुक में पोज देते नजर आ रहीं हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने बोल्ड और स्टाइलिश लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज फैन्स का दिल जीत रहा है. फोटो में दिशा का कॉन्फिडेंस और स्टाइल एक बार फिर सबका ध्यान खींच रहा है. आइए देखते हैं दिशा पाटनी की ये शानदार तस्वीरें.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 20 Sep 2025 08:42 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
