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Disha Patani Fitness: दिन में 2 बार वर्कआउट, डिटॉक्स ड्रिंक्स, खुद को ऐसे फिट रखती हैं दिशा पटानी, जानिए सीक्रेट
Disha Patani Fitness: दिशा पटानी अपनी एक्टिंग के साथ बेहतरीन फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वो दिन मे चाहे कितनी भी बिजी हों, लेकिन वर्कआउट करना नहीं भूलती हैं. आइए दिशा की फिटनेस का सीक्रेट जानते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी फिटनेस फ्रीक हैं. लोग उनकी जबरदस्त एक्टिंग के साथ-साथ उनके फिट फिगर के भी दीवाने हैं. दिशा खुद को फिट रखने के लिए सख्त रूटीन फॉलो करती हैं, जिसमें दिन में दो बार वर्कआउट और खास डाइट शामिल है. आइए जानते हैं कि आखिर दिशा अपनी बॉडी को इतना मेंटेन कैसे रखती हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 08:28 PM (IST)
Tags :Disha Patani Health Tips
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