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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDisha Patani Fitness: दिन में 2 बार वर्कआउट, डिटॉक्स ड्रिंक्स, खुद को ऐसे फिट रखती हैं दिशा पटानी, जानिए सीक्रेट

Disha Patani Fitness: दिन में 2 बार वर्कआउट, डिटॉक्स ड्रिंक्स, खुद को ऐसे फिट रखती हैं दिशा पटानी, जानिए सीक्रेट

Disha Patani Fitness: दिशा पटानी अपनी एक्टिंग के साथ बेहतरीन फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वो दिन मे चाहे कितनी भी बिजी हों, लेकिन वर्कआउट करना नहीं भूलती हैं. आइए दिशा की फिटनेस का सीक्रेट जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jun 2026 08:29 PM (IST)
Disha Patani Fitness: दिशा पटानी अपनी एक्टिंग के साथ बेहतरीन फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वो दिन मे चाहे कितनी भी बिजी हों, लेकिन वर्कआउट करना नहीं भूलती हैं. आइए दिशा की फिटनेस का सीक्रेट जानते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी फिटनेस फ्रीक हैं. लोग उनकी जबरदस्त एक्टिंग के साथ-साथ उनके फिट फिगर के भी दीवाने हैं. दिशा खुद को फिट रखने के लिए सख्त रूटीन फॉलो करती हैं, जिसमें दिन में दो बार वर्कआउट और खास डाइट शामिल है. आइए जानते हैं कि आखिर दिशा अपनी बॉडी को इतना मेंटेन कैसे रखती हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की फिटनेस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी वर्कआउट की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की फिटनेस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी वर्कआउट की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है.
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दिशा खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. वो रोज वर्कआउट करती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने हेल्दी डाइट चार्ट को भी फॉलो करना कभी नहीं भूलती. खास बात यह है कि दिशा अपनी एब्स को मेंटेन रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करती हैं.
दिशा खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. वो रोज वर्कआउट करती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने हेल्दी डाइट चार्ट को भी फॉलो करना कभी नहीं भूलती. खास बात यह है कि दिशा अपनी एब्स को मेंटेन रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करती हैं.
Published at : 13 Jun 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Disha Patani Health Tips

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