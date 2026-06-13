दिशा खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. वो रोज वर्कआउट करती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने हेल्दी डाइट चार्ट को भी फॉलो करना कभी नहीं भूलती. खास बात यह है कि दिशा अपनी एब्स को मेंटेन रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करती हैं.