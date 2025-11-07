हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिशा पाटनी जैसी बॉडी पाना अब मुश्किल नहीं, बस अपनाइए उनका डेली फिटनेस फॉर्मूला

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 01:13 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने फिट फिगर और टोंड बॉडी के लिए जानी जाती हैं. उनकी हर तस्वीर फिटनेस गोल्स सेट कर देती है. चाहे जिम लुक हो या बीच फोटोशूट, दिशा का हर अंदाज़ इंस्पिरेशन बन जाता है. अगर आप भी उनकी तरह स्लिम और कर्वी बॉडी पाना चाहती हैं, तो उनका ये फिटनेस रूटीन आपके लिए परफेक्ट मोटिवेशन साबित होगा.

दिशा पाटनी ने हमेशा से ही अपनी खूबसूरती और फिटनेस की लेकर सुर्खियां बटोरी हैं.
बता दें, एक्ट्रेस अपने आपको फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है.
उनका वर्कआउट रूटीन बहुत डिसिप्लिन्ड है, जिसमें वो डेली जिम जाती हैं और अपने फिटनेस गोल्स को प्रायोरिटी देती हैं.
दिशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और योगा को मिक्स करके अपने वर्कआउट्स को बैलेंस्ड बनाती हैं. जिससे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रहती है.
उनका कहना हैं कि सिर्फ जिम ही नहीं, बल्कि मेंटल फिटनेस भी जरूरी है. इसलिए उन्होनें मेडिटेशन को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया है.
वर्कआउट्स के साथ-साथ एक्ट्रेस अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देती हैं. उनका मेन फोकस फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन-रिच फूड्स होता है.
जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजों से वो हमेशा दूर रहती हैं. जिससे उनका एनर्जी लेवल और स्किन दोनों हेल्दी रहती है.
Published at : 07 Nov 2025 01:13 PM (IST)
Disha Patani

