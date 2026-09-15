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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअंबानी गणपति सेलिब्रेशन में डीप नेक ब्लाउज पहनने पर ट्रोल हुईं दिशा पाटनी

अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में डीप नेक ब्लाउज पहनने पर ट्रोल हुईं दिशा पाटनी

दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में वो अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में पहुंची थीं. इस दौरान वो रेड कलर के लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में नजर आईं. यूजर्स उनके लुक पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Sep 2026 01:55 PM (IST)
दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में वो अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में पहुंची थीं. इस दौरान वो रेड कलर के लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में नजर आईं. यूजर्स उनके लुक पर सवाल उठा रहे हैं.

अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने शिरकत की. इस दौरान वो रेड लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में नजर आईं. दिशा के इस लुक की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके आउटफिट को लेकर सवाल उठाए.

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गणेश चतुर्थी के मौके पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचीं. इस दौरान वो रेड कलर का लहंगा और डीप नेक ब्लाउज में पहने नजर आईं. हालांकि उनका ये लुक चर्चा का विषय बन गया.
गणेश चतुर्थी के मौके पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचीं. इस दौरान वो रेड कलर का लहंगा और डीप नेक ब्लाउज में पहने नजर आईं. हालांकि उनका ये लुक चर्चा का विषय बन गया.
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गणपति सेलिब्रेशन से दिशा के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने उनके आउटफिट को लेकर कमेंट किए और उन्हें ट्रोल भी किया.
गणपति सेलिब्रेशन से दिशा के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने उनके आउटफिट को लेकर कमेंट किए और उन्हें ट्रोल भी किया.
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दिशा के लुक की बात करें तो उन्होंने लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना, जिसकी नेकलाइन काफी डीप थी और लाल दुपट्टा एक कंधे पर डाला हुआ था.
दिशा के लुक की बात करें तो उन्होंने लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज पहना, जिसकी नेकलाइन काफी डीप थी और लाल दुपट्टा एक कंधे पर डाला हुआ था.
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उन्होंने स्टेटमेंट ईयररिंग्स और चूड़ियों के साथ अपना लुक पूरा किया. खुले बालों में दिशा बेहद खूबसूरत लग रही थीं. गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचते ही एक्ट्रेस ने कैमरों के सामने पोज भी दिए.
उन्होंने स्टेटमेंट ईयररिंग्स और चूड़ियों के साथ अपना लुक पूरा किया. खुले बालों में दिशा बेहद खूबसूरत लग रही थीं. गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचते ही एक्ट्रेस ने कैमरों के सामने पोज भी दिए.
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हालांकि, दिशा का आउटफिट जल्द ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह बन गया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘कृति सेनन को ट्रोल करने वालों जरा यहां भी देख लो.’ हाल ही में कृति सेनन को रक्षाबंधन के एक एड को लेकर ट्रोल किया गया था.
हालांकि, दिशा का आउटफिट जल्द ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह बन गया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘कृति सेनन को ट्रोल करने वालों जरा यहां भी देख लो.’ हाल ही में कृति सेनन को रक्षाबंधन के एक एड को लेकर ट्रोल किया गया था.
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वहीं दूसरे ने लिखा, 'फैशन शो था क्या??', तीसरे ने कहा, 'कृति ने वो आउटफिट पहना तो बड़ी प्रॉबलम थी, ये ठीक है???' एक और यूजर ने लिखा, 'इसको नहीं पता कब क्या पहनना है.'
वहीं दूसरे ने लिखा, 'फैशन शो था क्या??', तीसरे ने कहा, 'कृति ने वो आउटफिट पहना तो बड़ी प्रॉबलम थी, ये ठीक है???' एक और यूजर ने लिखा, 'इसको नहीं पता कब क्या पहनना है.'
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वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी हाल ही में फिल्म 'आवारपन 2' में नजर आई थी. फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में थे.
वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी हाल ही में फिल्म 'आवारपन 2' में नजर आई थी. फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में थे.
Published at : 15 Sep 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Disha Patani

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