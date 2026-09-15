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अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में डीप नेक ब्लाउज पहनने पर ट्रोल हुईं दिशा पाटनी
दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में वो अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में पहुंची थीं. इस दौरान वो रेड कलर के लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में नजर आईं. यूजर्स उनके लुक पर सवाल उठा रहे हैं.
अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने शिरकत की. इस दौरान वो रेड लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में नजर आईं. दिशा के इस लुक की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके आउटफिट को लेकर सवाल उठाए.
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Published at : 15 Sep 2026 01:17 PM (IST)
Tags :Disha Patani
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