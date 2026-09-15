अंबानी गणपति सेलिब्रेशन में डीप नेक ब्लाउज पहनने पर ट्रोल हुईं दिशा पाटनी

हालांकि, दिशा का आउटफिट जल्द ही सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह बन गया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘कृति सेनन को ट्रोल करने वालों जरा यहां भी देख लो.’ हाल ही में कृति सेनन को रक्षाबंधन के एक एड को लेकर ट्रोल किया गया था.