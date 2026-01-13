हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिशा पाटनी की 10 सबसे ग्लैमरस तस्वीरें, एक्ट्रेस की कातिल अदाएं दिल ना चुरा लें तो कहना

दिशा पाटनी की 10 सबसे ग्लैमरस तस्वीरें, एक्ट्रेस की कातिल अदाएं दिल ना चुरा लें तो कहना

Disha Patni: एक्ट्रेस दिशा पाटनी सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी चर्चे में रहतीं हैं. आज हम उनकी कई शानदार तस्वीरें लेकर आए हैं. जिन्हें देख आप नजरे नहीं हटा सकेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Disha Patni: एक्ट्रेस दिशा पाटनी सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए भी चर्चे में रहतीं हैं. आज हम उनकी कई शानदार तस्वीरें लेकर आए हैं. जिन्हें देख आप नजरे नहीं हटा सकेंगे.

दिशा पाटनी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिनका हर लुक फैंस के बीच ट्रेंड बन जाता है. उनकी तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं. खासकर ग्लैमरस लुक्स में तो दिशा का स्टाइल इंटरनेट का पारा हाई कर देता है. आइए देखते हैं उनकी ये शानदार तस्वीरें.

1/10
दिशा पाटनी बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. एक्ट्रेस एक्टिंग के साथ साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं.
दिशा पाटनी बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. एक्ट्रेस एक्टिंग के साथ साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं.
2/10
उनका हर एक स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है और लोग उनके दीवाने नजर आते हैं.
उनका हर एक स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है और लोग उनके दीवाने नजर आते हैं.
Published at : 13 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Disha Patani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां
गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां
इंडिया
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

KGMU Dharmantaran Case : काजी ने किया खेल अब तलाश में जुटी पुलिस, मेडिकल कॉलेज ने जारी किया नोटिस
Share Market में भूचाल | 2800 अंक टूटा Sensex, Investors क्यों डर गए? | Paisa Live
Defence Budget 2026 Explained: युद्ध के साए में India का सबसे अहम Budget? | Paisa Live
India में तेजी से फैल रहा Nipah virus, Kerala के बाद इस राज्य में फैला वायरस । West Bengal
दुनियाभर के देशों के लिए ट्रंप का ऐलान कहा कि , Iran से Trade किया तो लगेगा अतिरिक्त 25% टैरिफ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
न वकील, न सुनवाई… सीधे फांसी! ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां
गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां
इंडिया
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
बॉलीवुड
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस? कहा- 'ये बहुत ज्यादा इमोशनल होगा'
हेमा मालिनी ने क्यों नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस? कहा- 'ये बहुत ज्यादा इमोशनल होगा'
हेल्थ
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
नौकरी
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Weird Drinks: बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब
बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget