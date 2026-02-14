Valentine's Day 2026: ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे पर पार्टनर संग करें एंजॉय

अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ कुछ खास प्लान कर रहे हैं तो एक रोमांटिक मूवी नाइट से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा ने सालों से ऐसी लव स्टोरीज दी हैं जिन्हें देखते ही दिल फिर से धड़कने लगता है. तो आइए जानते हैं टॉप 10 रोमांटिक फिल्मों के बारे में जो इस वैलेंटाइन को बना सकती हैं और भी यादगार.