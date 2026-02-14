हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Valentine's Day 2026: ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे पर पार्टनर संग करें एंजॉय

Valentine's Day 2026: ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे पर पार्टनर संग करें एंजॉय

Valentine Day Special: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ खास पल बिताने के लिए रोमांटिक फिल्मों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. ये सभी फिल्में अलग-अलग अंदाज में प्यार और इंतजार को खूबसूरती से दिखाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 09:46 PM (IST)
Valentine Day Special: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ खास पल बिताने के लिए रोमांटिक फिल्मों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. ये सभी फिल्में अलग-अलग अंदाज में प्यार और इंतजार को खूबसूरती से दिखाती हैं.

अगर आप भी वैलेंटाइन डे को सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि यादगार एहसास बनाना चाहते हैं तो रोमांटिक फिल्मों की ये लिस्ट आपके लिए ही है. प्यार के इस खास मौके पर ऐसी कहानियां देखना अलग ही फील देता है जो दिल को छू जाएं और रिश्ते को और करीब ले आएं. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा ने सालों से हमें ऐसी लव स्टोरीज दी हैं जिनमें कभी मासूमियत है कभी तड़प तो कभी इंतजार का गहरा एहसास हो. तो चलिए जानते हैं वो फिल्में जो इस वैलेंटाइन आपके प्यार में और मिठास घोल सकती हैं.

1/11
अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ कुछ खास प्लान कर रहे हैं तो एक रोमांटिक मूवी नाइट से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा ने सालों से ऐसी लव स्टोरीज दी हैं जिन्हें देखते ही दिल फिर से धड़कने लगता है. तो आइए जानते हैं टॉप 10 रोमांटिक फिल्मों के बारे में जो इस वैलेंटाइन को बना सकती हैं और भी यादगार.
अगर आप इस वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ कुछ खास प्लान कर रहे हैं तो एक रोमांटिक मूवी नाइट से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा ने सालों से ऐसी लव स्टोरीज दी हैं जिन्हें देखते ही दिल फिर से धड़कने लगता है. तो आइए जानते हैं टॉप 10 रोमांटिक फिल्मों के बारे में जो इस वैलेंटाइन को बना सकती हैं और भी यादगार.
2/11
सबसे पहले बात करते हैं 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की. राज और सिमरन की ये लव स्टोरी आज भी रोमांस की मिसाल मानी जाती है. यूरोप ट्रिप में शुरू हुआ प्यार, परिवार की बंदिशों से गुजरता हुआ अपने अंजाम तक पहुंचता है. ट्रेन वाला सीन आज भी लोगों के दिलों में बसा है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
सबसे पहले बात करते हैं ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ की. राज और सिमरन की ये लव स्टोरी आज भी रोमांस की मिसाल मानी जाती है. यूरोप ट्रिप में शुरू हुआ प्यार, परिवार की बंदिशों से गुजरता हुआ अपने अंजाम तक पहुंचता है. ट्रेन वाला सीन आज भी लोगों के दिलों में बसा है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
