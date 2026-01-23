एक्सप्लोरर
42 की उम्र में 25 के लगते हैं दिलजीत दोसांझ, जानिए क्या है एक्टर की फिटनेस का राज
Diljit Dosanjh Fitness Secret: दिलजीत दोसांझ 42 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सबको हैरान कर रहे हैं. आपको एक्टर का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान बनाते जा रहे हैं, जो उन्हें फिट रखने में हेल्प करता है.
42 साल के दिलजीत दोसांझ अपनी फिटनेस और यंग लुक को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. स्टेज पर उनकी एनर्जी और बॉडी देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 40 के पार है. फैंस अक्सर सवाल करते हैं कि दिलजीत आखिर इतने फिट कैसे रहते हैं. तो चलिए जानते हैं वो फिटनेस सीक्रेट, जिसकी वजह से दिलजीत 42 में भी 25 जैसे लगते हैं.
1/7
2/7
Published at : 23 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Tags :Border 2 DILJIT DOSANJH
बॉलीवुड
7 Photos
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी थी फिल्म, आखिर क्यों फूट-फूटकर रो पड़े थे अभिषेक बच्चन
बॉलीवुड
7 Photos
बॉर्डर 2 के सेट पर छोले-भटूरे और पकौड़ा पार्टी करते दिखे सनी देओल, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' के सनी देओल की रीयल लाइफ वाइफ की तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं पूजा देओल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
बॉलीवुड
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion