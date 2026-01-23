हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
42 की उम्र में 25 के लगते हैं दिलजीत दोसांझ, जानिए क्या है एक्टर की फिटनेस का राज

42 की उम्र में 25 के लगते हैं दिलजीत दोसांझ, जानिए क्या है एक्टर की फिटनेस का राज

Diljit Dosanjh Fitness Secret: दिलजीत दोसांझ 42 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सबको हैरान कर रहे हैं. आपको एक्टर का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान बनाते जा रहे हैं, जो उन्हें फिट रखने में हेल्प करता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Diljit Dosanjh Fitness Secret: दिलजीत दोसांझ 42 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सबको हैरान कर रहे हैं. आपको एक्टर का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान बनाते जा रहे हैं, जो उन्हें फिट रखने में हेल्प करता है.

42 साल के दिलजीत दोसांझ अपनी फिटनेस और यंग लुक को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. स्टेज पर उनकी एनर्जी और बॉडी देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 40 के पार है. फैंस अक्सर सवाल करते हैं कि दिलजीत आखिर इतने फिट कैसे रहते हैं. तो चलिए जानते हैं वो फिटनेस सीक्रेट, जिसकी वजह से दिलजीत 42 में भी 25 जैसे लगते हैं.

42 साल की उम्र में भी दिलजीत दोसांझ फिल्मों, म्यूज़िक और लगातार ट्रैवल के बीच खुद को पूरी तरह एनर्जेटिक रखते हैं.
42 साल की उम्र में भी दिलजीत दोसांझ फिल्मों, म्यूज़िक और लगातार ट्रैवल के बीच खुद को पूरी तरह एनर्जेटिक रखते हैं.
दिलजीत की सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती है. दिलजीत का दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होता है, जो पूरे दिन की दिशा तय करता है. रोज जल्दी उठने की आदत उन्हें पूरे दिन के लिए मानसिक तौर पर फोकस्ड और शरीर से एक्टिव रखती है.
दिलजीत की सुबह सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाती है. दिलजीत का दिन सुबह 4:30 बजे शुरू होता है, जो पूरे दिन की दिशा तय करता है. रोज जल्दी उठने की आदत उन्हें पूरे दिन के लिए मानसिक तौर पर फोकस्ड और शरीर से एक्टिव रखती है.
Published at : 23 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Border 2 DILJIT DOSANJH

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
बॉलीवुड
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
26 जनवरी बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, इन फिल्मों ने की है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई
