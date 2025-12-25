हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर' आई है पसंद तो इन 7 स्पाई एक्शन थ्रिलर को देख भी हिल जाएगा दिमाग, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

'धुरंधर' आई है पसंद तो इन 7 स्पाई एक्शन थ्रिलर को देख भी हिल जाएगा दिमाग, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 02:56 PM (IST)
रणवीर सिंह की हालिया फिल्म ‘धुरंधर’ ने भारतीय स्पाई–गैंगस्टर जॉनर को नया रंग दिया है. दमदार कहानी और एक्शन की वजह से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. अगर आपको भी धुरंधर पसंद आई है, तो ओटीटी पर मौजूद ये 7 स्पाई और एक्शन थ्रिलर फिल्में जरूर आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए.

भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित स्पाई फिल्मों में से एक बेबी देश के लिए खतरा टालने वाली एक खुफिया टीम की कहानी दिखाती है. सस्पेंस और रियलिस्टिक एक्शन इसे खास बनाते हैं. आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
खुफिया विशाल भारद्वाज निर्देशित जासूसी थ्रिलर है, जिसमें तब्बू और अली फजल मुख्य भूमिका में हैं. कहानी आरएंडएडब्ल्यू एजेंट कृष्णा मेहरा की है, जो देश के रक्षा रहस्यों से जुड़े गद्दार का पता लगाती है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 02:56 PM (IST)
