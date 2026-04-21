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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडRakesh Bedi Home Tour: जमील जमाली का घर या कोई 5-स्टार रिजॉर्ट? देखें 'धुरंधर' एक्टर के आलीशान आशियाने की झलक

Rakesh Bedi Home Tour: जमील जमाली का घर या कोई 5-स्टार रिजॉर्ट? देखें 'धुरंधर' एक्टर के आलीशान आशियाने की झलक

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 में जमील जमाली की भूमिका निभाकर राकेश बेदी इन दिनों लाइमलाइट में बने हुए हैं. इसी बीच फराह खान भी उनके घर पहुंचीं और उनके इनसाइड होम की झलक फैंस के साथ शेयर की.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 21 Apr 2026 11:39 AM (IST)
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 में जमील जमाली की भूमिका निभाकर राकेश बेदी इन दिनों लाइमलाइट में बने हुए हैं. इसी बीच फराह खान भी उनके घर पहुंचीं और उनके इनसाइड होम की झलक फैंस के साथ शेयर की.

धुरंधर और धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों को राकेश बेदी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर कड़ी टक्कर दी है.इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ की झलक भी देखने को मिली.फराह खान ने ना सिर्फ उनकी फैमिली से फैंस को रूबरू करवाया, बल्कि उनके खूबसूरत घर की झलक भी फैंस के सामने पेश की.

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धुरंधर फिल्म के जमील जमाली यानी राकेश बेदी रियल लाइफ में काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. एक्टर का घर भी किसी 5 स्टार होटल से बिल्कुल भी कम नहीं है.
धुरंधर फिल्म के जमील जमाली यानी राकेश बेदी रियल लाइफ में काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं. एक्टर का घर भी किसी 5 स्टार होटल से बिल्कुल भी कम नहीं है.
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राकेश बेदी के घर के एंट्रेस पर शोले फिल्म के गब्बर का एक बैनर लगा हुआ है, जिस पर उनका डायलॉग भी लिखा है-जो डर गया समझो मर गया.
राकेश बेदी के घर के एंट्रेस पर शोले फिल्म के गब्बर का एक बैनर लगा हुआ है, जिस पर उनका डायलॉग भी लिखा है-जो डर गया समझो मर गया.
Published at : 21 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Farah Khan Rakesh Bedi Dhurandhar Dhurandhar 2

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