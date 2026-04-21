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Rakesh Bedi Home Tour: जमील जमाली का घर या कोई 5-स्टार रिजॉर्ट? देखें 'धुरंधर' एक्टर के आलीशान आशियाने की झलक
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 में जमील जमाली की भूमिका निभाकर राकेश बेदी इन दिनों लाइमलाइट में बने हुए हैं. इसी बीच फराह खान भी उनके घर पहुंचीं और उनके इनसाइड होम की झलक फैंस के साथ शेयर की.
धुरंधर और धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों को राकेश बेदी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर कड़ी टक्कर दी है.इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ की झलक भी देखने को मिली.फराह खान ने ना सिर्फ उनकी फैमिली से फैंस को रूबरू करवाया, बल्कि उनके खूबसूरत घर की झलक भी फैंस के सामने पेश की.
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Published at : 21 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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