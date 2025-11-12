हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी की 10 तस्वीरें, मां हेमा मालिनी की कॉपी है अहाना

Dharmendra Daughter 10 Photos: धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी की की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जहां साफ दिखता हैं कि वो अपनी मां पर गई हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Dharmendra Daughter 10 Photos: धर्मेंद्र की सबसे छोटी बेटी की की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जहां साफ दिखता हैं कि वो अपनी मां पर गई हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल हमेशा अपनी सादगी और खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लेती हैं. फिल्मों से दूर रहने के बावजूद अहाना चर्चा में बनी रहती हैं. उनकी झलक देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि वो अपनी मां हेमा मालिनी की हूबहू कॉपी हैं.

धर्मेंद्र औऱ हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा दोओल और अहाना दओल.
जहां एक तरफ ईशा बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख चुकी हैं वहीं अहाना फिल्मी दुनिया से दूर है.
फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी अहाना लाइमलाइट से दूर रहती हैं
लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.
जहां साफ नजर आता है कि वो अपनी मां और बहन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.
कई बार अहाना की तस्वीरें देख लगता है कि वो बिल्कुल अपनी मां हेमा की परछाई हैं.
यूजर्स भी अक्सर इस तरह के कमेंट्स करते हैं, कि वो अपनी मां की कार्बन कॉपी है.
बता दें, अहाना देओल ने वैभव वोरा से 2 फरवरी 2014 को शादी की थी.
आहना के पति वैभव वोरा दिल्‍ली के रहने वाले हैं और वह बिजनेसमैन हैं.
ये कपल आज तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. उनकी जुड़वां बेटियां, अस्त्रया और आदिया, और एक बेटा, डेरियन है.
Published at : 12 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Ahana Deol

