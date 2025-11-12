हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
धर्मेंद्र के जुहू वाले घर की इनसाइड तस्वीरें, हॉस्पिटस से डिस्चार्ज होकर अब यहीं चलेगा एक्टर का इलाज

धर्मेंद्र के जुहू वाले घर की इनसाइड तस्वीरें, हॉस्पिटस से डिस्चार्ज होकर अब यहीं चलेगा एक्टर का इलाज

Dharmendra Juhu Home Inside Pics: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब जुहू वाले घर में रिकवर कर रहे हैं. उनका ये घर काफी शानदार है जहां पूरी देओल फैमिली रहती है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 12 Nov 2025 06:04 PM (IST)

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 12 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Dharmendra Juhu Home Inside Pics: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब जुहू वाले घर में रिकवर कर रहे हैं. उनका ये घर काफी शानदार है जहां पूरी देओल फैमिली रहती है.

मुंबई के जुहू में धर्मेंद्र का आलीशान बंगला जहां उनकी पूरी फैमिली रहती है. हाउसिंग डॉट कॉम के मुताबिक इस बंगले की कीमत 65 करोड़ रुपए है. ये बंगला बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही शानदार है.

1/8
धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में उनकी वाइफ प्रकाश कौर, उनके बेटे सनी देओल और उनके बीवी-बच्चे, बॉबी देओल और उनके बीवी बच्चे एक साथ रहते हैं.
धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में उनकी वाइफ प्रकाश कौर, उनके बेटे सनी देओल और उनके बीवी-बच्चे, बॉबी देओल और उनके बीवी बच्चे एक साथ रहते हैं.
2/8
इस घर का इंटीरियर बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल ने डिजाइन किया है. बता दें कि तान्या पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं.
इस घर का इंटीरियर बॉबी देओल की वाइफ तान्या देओल ने डिजाइन किया है. बता दें कि तान्या पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं.
3/8
धर्मेंद्र के जुहू वाले घर को मॉडर्न के साथ क्लासिक टच दिया गया है. व्हाइट एंड ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन के साथ पूरे घर का इंटीरियर किया गया है.
धर्मेंद्र के जुहू वाले घर को मॉडर्न के साथ क्लासिक टच दिया गया है. व्हाइट एंड ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन के साथ पूरे घर का इंटीरियर किया गया है.
4/8
ड्रॉइंग रूम में शानदार सोफे और फर्नीचर रखे गए हैं. इसकी एक साइड पर लगे ग्लास से गार्डन साफ दिखाई देता है.
ड्रॉइंग रूम में शानदार सोफे और फर्नीचर रखे गए हैं. इसकी एक साइड पर लगे ग्लास से गार्डन साफ दिखाई देता है.
5/8
दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग फ्रेम सजाए गए हैं जो घर को इंटीरियर को हिस्टोरिकल लुक देते हैं.
दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग फ्रेम सजाए गए हैं जो घर को इंटीरियर को हिस्टोरिकल लुक देते हैं.
6/8
खूबसूरत वुड वाले जाल और एस्थेटिक कंदीले घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं.
खूबसूरत वुड वाले जाल और एस्थेटिक कंदीले घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं.
7/8
डाइनिंग एरिया काफी पीसफुल और सिंपल रखा गया है. ऑफ व्हाइट वॉल्स के बीच वुडन डाइनिंग टेबल सजाया गया है.
डाइनिंग एरिया काफी पीसफुल और सिंपल रखा गया है. ऑफ व्हाइट वॉल्स के बीच वुडन डाइनिंग टेबल सजाया गया है.
8/8
घर के बाहर भी बैठकर नेचर को एंजॉय करने के लिए सोफे लगाए गए हैं. यहां कई तरह के पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं जो घर को खूबसूरत बनाता है.
घर के बाहर भी बैठकर नेचर को एंजॉय करने के लिए सोफे लगाए गए हैं. यहां कई तरह के पेड़-पौधे भी लगाए गए हैं जो घर को खूबसूरत बनाता है.
Published at : 12 Nov 2025 05:55 PM (IST)
