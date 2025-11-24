हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडधर्मेंद्र कैसे बने 'ही-मैन'? देखें उनकी एक्शन फिल्मों की लिस्ट

धर्मेंद्र कैसे बने 'ही-मैन'? देखें उनकी एक्शन फिल्मों की लिस्ट

Dharmendra Action Films: धर्मेंद्र की हिट फिल्मों की लिस्ट लंबी है. बॉलीवुड के बतौर एक्शन हीरो उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. आज जानेंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने उन्हें ही मैन बनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 05:13 PM (IST)
Dharmendra Action Films: धर्मेंद्र की हिट फिल्मों की लिस्ट लंबी है. बॉलीवुड के बतौर एक्शन हीरो उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. आज जानेंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने उन्हें ही मैन बनाया.

अब वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है. लेकिन अपनी दमदार फिल्मों के वजह से वो हमेशा अपने फैंस के दिल में जिंदा रहेंगे. यहां जानिए धर्मेंद्र की जबरदस्त एक्शन फिल्मों की लिस्ट.

1980 में धर्मेंद्र की फिल्म 'द बर्निंग ट्रेन' रिलीज हुई थी. इसमें उन्होंने हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और जितेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को असली ट्रेन में शूट किया गया और इसमें सचमुच आग भी लगाई गई. इसमें कमाल का एक्शन तो देखने को मिला लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं.
1975 में दिवगंत अभिनेता की फिल्म 'प्रतिज्ञा' रिलीज हुई. एक्शन और कॉमेडी से भरपूर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी और ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
1985 में वेटरन एक्टर की फिल्म 'गुलामी' रिलीज हुई. इसमें भी उन्होंने अपने एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता.धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती , नसीरुद्दीन शाह और अनिता राज जैसे कलाकारों को देखा गया. एयरटेल एक्सट्रीम और यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं.
अगले नंबर पर 1987 की 'आग ही आग' का नाम शामिल है. इसमें धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और मौशमी चटर्जी को देखा गया. आपको बता दें, इस फिल्म के जरिए चंकी पांडे ने अपना डेब्यू किया था. ये एक्शन ड्रामा यूट्यूब पर अवेलेबल है.
'फूल और पत्थर' भी इस लिस्ट का हिस्सा है जिन्होंने धर्मेंद्र को स्टार बना दिया. इसमें वेटरन एक्टर का कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला था. 1966 में रिलीज हुई ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 50 हफ्तों तक लगातार थिएटर्स में चली. प्राइम वीडियो पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं.
1982 में धर्मेंद्र की मल्टी स्टारर फिल्म 'सम्राट' रिलीज हुई. हेमा मालिनी, जीनत अमान,कादर खान समेत कई कलाकारों ने इसमें अहम भूमिका निभाई लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई. बावजूद इसके आज भी मूवी के कई गानों को पसंद किया जाता है. सोनी लिव पर ये फिल्म अवेलेबल है.
'मेरा गांव मेरा देश' 1971 में रिलीज हुई. इसमें आशा पारेख ने धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर किया. इसकी कहानी और किरदारों ने दर्शकों को बहुत इंप्रेस किया और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई. जी 5 पर आप इस मूवी को देख सकते हैं.
Published at : 24 Nov 2025 05:12 PM (IST)
Dharmendra Ghulami The Burning Film

