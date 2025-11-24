धर्मेंद्र कैसे बने 'ही-मैन'? देखें उनकी एक्शन फिल्मों की लिस्ट

1980 में धर्मेंद्र की फिल्म 'द बर्निंग ट्रेन' रिलीज हुई थी. इसमें उन्होंने हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और जितेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को असली ट्रेन में शूट किया गया और इसमें सचमुच आग भी लगाई गई. इसमें कमाल का एक्शन तो देखने को मिला लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं.