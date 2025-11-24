एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र कैसे बने 'ही-मैन'? देखें उनकी एक्शन फिल्मों की लिस्ट
Dharmendra Action Films: धर्मेंद्र की हिट फिल्मों की लिस्ट लंबी है. बॉलीवुड के बतौर एक्शन हीरो उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. आज जानेंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने उन्हें ही मैन बनाया.
अब वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है. लेकिन अपनी दमदार फिल्मों के वजह से वो हमेशा अपने फैंस के दिल में जिंदा रहेंगे. यहां जानिए धर्मेंद्र की जबरदस्त एक्शन फिल्मों की लिस्ट.
Published at : 24 Nov 2025 05:12 PM (IST)
