(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ > फोटो गैलरी > बॉलीवुड > क्या करते हैं धर्मेंद्र के नाती-नातिन, बेटियां अजिता और विजेता हमेशा रही हैं फिल्मों से दूर

क्या करते हैं धर्मेंद्र के नाती-नातिन, बेटियां अजिता और विजेता हमेशा रही हैं फिल्मों से दूर

Dharmendra Grandchildren: धर्मेंद्र की दोनों बेटियां अजिता और विजेता हमेशा फिल्मों से दूर रहीं. अब जानिए कि उनके बच्चे यानी धर्मेंद्र के नाती-नातिन आजकल क्या करते हैं और कैसी है उनकी लाइफ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Dharmendra Grandchildren: धर्मेंद्र की दोनों बेटियां अजिता और विजेता हमेशा फिल्मों से दूर रहीं. अब जानिए कि उनके बच्चे यानी धर्मेंद्र के नाती-नातिन आजकल क्या करते हैं और कैसी है उनकी लाइफ.

देओल परिवार हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है. कभी धर्मेंद्र के करियर को लेकर, कभी सनी या बॉबी की फिल्मों को लेकर, तो कभी ईशा और अहाना की लाइमलाइट को लेकर. लेकिन इस चमक-दमक से दूर धर्मेंद्र की दोनों बेटियाँ, अजिता और विजेता, हमेशा कैमरे से दूरी बनाए रखती आई हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि आखिर क्या करते हैं धर्मेंद्र के नाती-नातिन और कैसी है उनकी लाइफस्टाइल. आइए जानते हैं इन दोनों की फैमिली और उनके बच्चों के बारे में.

1/7
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां कीं और 6 बच्चों के पिता बने. दूसरी शादी हेमा मालिनी से 1980 में हुई जिनसे ईशा और अहाना देओल हुई. धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें सनी और बॉबी देओल के अलावा अजीता और विजेता दो बेटियां भी हुई.
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां कीं और 6 बच्चों के पिता बने. दूसरी शादी हेमा मालिनी से 1980 में हुई जिनसे ईशा और अहाना देओल हुई. धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें सनी और बॉबी देओल के अलावा अजीता और विजेता दो बेटियां भी हुई.
2/7
धर्मेंद्र की बेटियां अजीता और विजेता लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में काफी प्राइवेट हैं.
धर्मेंद्र की बेटियां अजीता और विजेता लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में काफी प्राइवेट हैं.
3/7
इंडिया डॉट कॉम और स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार, अजीता देओल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्कूल में साइकलॉजी की टीचर हैं.
इंडिया डॉट कॉम और स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार, अजीता देओल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्कूल में साइकलॉजी की टीचर हैं.
4/7
उनकी शादी भारतीय-अमेरिकी डेंटिस्ट किरण चौधरी से हुई है. उनकी दो बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी.
उनकी शादी भारतीय-अमेरिकी डेंटिस्ट किरण चौधरी से हुई है. उनकी दो बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी.
5/7
निकिता एक डेंटिस्ट हैं और वहीं प्रियंका एक डेंटिस्ट के साथ-साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट दोनों हैं.
निकिता एक डेंटिस्ट हैं और वहीं प्रियंका एक डेंटिस्ट के साथ-साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट दोनों हैं.
6/7
धर्मेंद्र की दूसरी बेटी विजेता ने अपनी बहन अजीता की तरह, फिल्मों से दूरी बनाकर अपने परिवार और करियर पर फोकस किया है. उनकी शादी बिजनेसमैन विवेक गिल से हुई और वे दिल्ली में रहते हैं.
धर्मेंद्र की दूसरी बेटी विजेता ने अपनी बहन अजीता की तरह, फिल्मों से दूरी बनाकर अपने परिवार और करियर पर फोकस किया है. उनकी शादी बिजनेसमैन विवेक गिल से हुई और वे दिल्ली में रहते हैं.
7/7
उनके दो बच्चे हैं, प्रेरणा गिल, जो एक राइटर और एडिटर हैं और उनका बेटा है साहिल गिल. विजेता राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर भी हैं.
उनके दो बच्चे हैं, प्रेरणा गिल, जो एक राइटर और एडिटर हैं और उनका बेटा है साहिल गिल. विजेता राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर भी हैं.
Published at : 15 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Ajeita Deol Vijeta Deol

Embed widget