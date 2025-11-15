क्या करते हैं धर्मेंद्र के नाती-नातिन, बेटियां अजिता और विजेता हमेशा रही हैं फिल्मों से दूर

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां कीं और 6 बच्चों के पिता बने. दूसरी शादी हेमा मालिनी से 1980 में हुई जिनसे ईशा और अहाना देओल हुई. धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जिनसे उन्हें सनी और बॉबी देओल के अलावा अजीता और विजेता दो बेटियां भी हुई.