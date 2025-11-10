हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनधर्मेंद्र के 2 शादियों से 6 बच्चे, 13 नाती-पोतों के साथ एंजॉय करते हैं लाइफ, जानें एक्टर की फैमिली में कौन-कौन

Dharmendra Family Tree: धर्मेंद्र प्रोफेशनल लाइफ को लेकर निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. अपने 6 बच्चों और 13 नाती-पोतों के साथ एक्टर खुशहाल जिंदगी जीते हैं. जानें उनके परिवार के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 10:00 PM (IST)
धर्मेंद्र की फैमिली बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक है. एक्टर ने 2 शादियां जिससे उनके कुल 6 बच्चे हैं. आज हम आपको धर्मेंद्र के पूरे परिवार के बारे में बताएंगे. यहां जानिए पूरी डिटेल.

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन आज हम अभिनेता के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताएंगे. बॉलीवुड में सफल करियर बनाने के बाद एक्टर अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं.
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने 2 शादियां की. 19 साल की उम्र में 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर संग सात फेरे लिए. लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था. शादी के बाद प्रकाश कौर और धर्मेंद्र 2 बेटे और 2 बेटियों यानी चार बच्चों के पेरेंट्स बने.
इन चार बच्चों का नाम सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल रखा गया. सनी और बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री का नामी चेहरा हैं लेकिन उनकी दोनों बहनें लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हैं. धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी के चारों बच्चे अपनी-अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं.
प्रकाश कौर से तलाक लिए बिना बॉलीवुड के ही-मैन ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की. 13 साल छोटी एक्ट्रेस संग सात फेरे लेने के बाद ये कपल दो बेटियों का पेरेंट्स बना. धर्मेंद्र और हेमा ने अपनी बेटियों का नाम ईशा और अहाना देओल रखा.
धर्मेंद्र की दोनों शादियों से हुए सभी बच्चों ने अपना घर बसा लिया और अब वेटरन एक्टर कुल 13 बच्चों के दादा और नाना जी भी बन चुके हैं. एक्टर के बड़े बेटे सनी देओल की पत्नी पूजा लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. कपल के दो बेटे करण और राजवीर हैं जो बॉलीवुड में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं.
धर्मेंद्र के दूसरे बेटे बॉबी देओल के भी अपनी बचपन की दोस्त तान्या आहूजा संग सात फेरे लिए हैं और उनके भी 2 बच्चे हैं जिनका नाम आर्यमान और धरम है.
लेकिन बॉबी देओल की दोनों बहनें विजेता और अजीता लाइमलाइट से दूर रहती हैं. अक्सर ही पूरे परिवार को फैमिली फंक्शन में साथ देखा जाता है. दोनों बहने शादी के बाद विदेश में शिफ्ट हो गई हैं. भले वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों ही काफी एक्टिव हैं. बता दें, विजेता और अजीता दोनों ही 2–2 बच्चों की मां हैं
वहीं बात करें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटियों ईशा और अहाना के बारे में तो उन दोनों की भी शादी हो चुकी है. ईशा देओल ने अपने पेरेंट्स की तरह फिल्मों में हाथ आजमाया लेकिन वो असफल रहीं. एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी संग 2012 में सात फेरे लिए थे लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका है. अपनी शादी में ईशा देओल राध्या और मिराया नाम की दो बच्चों की मां बनीं.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे छोटी बेटी का नाम अहाना देओल है. उन्होंने बिजनेसमैन वैभव वोहरा संग सात फेरे लिए थे. इसके बाद 2015 में वो बेटे डेरियन वोहरा की मां बनीं. 2020 में उन्होंने दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया.
Published at : 10 Nov 2025 10:00 PM (IST)
