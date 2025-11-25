एक्सप्लोरर
Dharmendra Death: सैफ अली खान के साथ देओल परिवार का दुख बांटने पहुंचीं करिश्मा कपूर, अजय देवगन भी आए नजर
Dharmendra Death: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के परिवार से मिलने कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे. हाल ही में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी अपने जीजा सैफ अली खान के साथ उनके घर पहुंची.
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर का निधन 24 नवंबर को हुआ. इस खबर से अभी तक पूरा बॉलीवुड सदम में हैं. इस वक्त कई स्टार्स एक्टर के घर उनके परिवार को हौसला देने के लिए पहुंच रहे हैं. हाल ही में करिश्मा कपूर और सैफ अली खान समेत कई स्टार्स को एक्टर के घर स्पॉट किया गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Nov 2025 04:28 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सैफ अली खान के साथ देओल परिवार का दुख बांटने पहुंचीं करिश्मा कपूर, सामने आई तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में बेहद हैंडसम दिखते थे धर्मेंद्र, दिलीप कुमार को भी होती थी जलन,देखें ये 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
13 Photos
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
बॉलीवुड
7 Photos
टू पीस ड्रेस पहन अवनीत कौर ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, तस्वीरें देख हुस्न पर लट्टू हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में रहीं सुपरहिट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion