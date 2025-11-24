हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्शन हीरो की तरह याद हैं धर्मेंद्र? भूलिए मत ये कमाल की कॉमेडी फिल्में भी की हैं उन्होंने

Dharmendra Comedy Films: बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं है. अपने पीछे वो अपनी दमदार लीगेसी छोड़ गए हैं. हम आपको उनकी बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स के बारे में बताएंगे. यहां देखें पूरी लिस्ट

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 04:34 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के फिल्मी करियर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है. अपने करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों से अपने फैंस का भरपूर मनोरंजन किया. बतौर एक्शन हीरो तो उन्हें हर कोई जानता है. लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी कॉमेडी फिल्मों के बारे में.

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने 1960 में हिंदी फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया. एक्शन हीरो बन उन्होंने फैंस की खूब तारीफ भी बटोरीं. लेकिन आज जानेंगे उनके जबरदस्त कॉमेडी फिल्म्स के बारे में. यहां देखिए पूरी लिस्ट.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर फिल्म 'सीता और गीता' का नाम शुमार है. ये 1972 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में धर्मेंद्र की जोड़ी हेमा मालिनी संग जमी. फिल्म की कहानी में कई ऐसे मोड़ है जहां आप धर्मेंद्र के कॉमिक टाइमिंग को देख पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे. आज भी ये फिल्म दर्शकों के मन में जिंदा है.
दूसरे नंबर पर फिल्म 'चुपके चुपके' का नाम है. ये 1975 में रिलीज हुई थी. बता दें, वेटरन एक्टर की ये फिल्म बंगाली मूवी छद्मबेशी का रीमेक है. इसमें अभिनेता ने प्रोफेसर के साथ ड्राइवर का भी रोल प्ले किया था. उन्होंने अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से फैंस को खूब गुदगुदाया. नेटफ्लिक्स पर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं.
1977 में अभिनेता की 'चाचा भतीजा' रिलीज हुई. इस फिल्म में धर्मेंद्र की एक्टिंग स्किल्स की जबरदस्त सराहना की गई थी. अपने भाभी द्वारा घर से निकाले जाने के बाद कैसे अपने भतीजे के साथ मिलकर वो उन्हें सबक सिखाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा. बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने कमाल कर दिया था.
1978 में धर्मेंद्र की फिल्म 'दिल्लगी' रिलीज हुई. इस फिल्म में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ स्क्रीन शेयर किया और दोनों को काफी पसंद भी किया गया. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जहां संस्कृत प्रोफेसर के किरदार में अभिनेता अपनी को-एक्टर को इंप्रेस करने की कोशिशों में लगे रहते हैं.
1978 में 'फंदेबाज' रिलीज हुई थी जिसमें वेटरन एक्टर को डबल रोल में देखा गया. इस फिल्म में उनका साथ मौशमी चटर्जी, प्रेम चोपड़ा और रंजीत जैसे कलाकारों के दिया था. एक्टर के कॉमिक स्टाइल और वर्सेटालिटी ने इस मूवी को दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर कर दिया.
2011 में रिलीज हुई फिल्म 'यमला पगला दीवाना' भी उनके बेहतरीन कॉमेडी फिल्म के लिस्ट में शामिल है. इसमें धर्मेंद्र को उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ देखा गया. पिता और बेटे की इस तिकड़ी ने मिलकर थिएटर्स में सभी को बहुत हंसाया.
Published at : 24 Nov 2025 04:34 PM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

