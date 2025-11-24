इतना ही नहीं विनोद खन्ना संग भी धर्मेंद्र की जोड़ी हिट रही. 70 और 80 के दशक में दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई. कभी एक दूसरे के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इन दोनों सुपरस्टार्स ने 'मेरा गांव मेरा देश' और 'बंटवारा' में साथ काम किया.