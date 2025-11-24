हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट

अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट

Dharmendra's Best Pairings: धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स के संग स्क्रीन शेयर किया. जब इन एक्टर्स और धर्मेंद्र की जोड़ी जमी तभी थिएटर्स हाउसफुल हुए. जानें उनके सभी जोड़ीदारों के नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 07:17 PM (IST)
Dharmendra's Best Pairings: धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स के संग स्क्रीन शेयर किया. जब इन एक्टर्स और धर्मेंद्र की जोड़ी जमी तभी थिएटर्स हाउसफुल हुए. जानें उनके सभी जोड़ीदारों के नाम.

89 साल की उम्र में वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. अब उन्हें उनके फिल्मों के जरिए याद किया. आज बात करेंगे वेटरन एक्टर संग उन सुपरस्टार्स की भी जिनके संग धर्मेंद्र की जोड़ी हिट रही

1/7
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया. इनमें से 'शोले' सबसे हिट रही. इसके अलावा दोनों एक्टर्स को 'नसीब' और 'चुपके चुपके' में भी देखा गया था.
अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया. इनमें से 'शोले' सबसे हिट रही. इसके अलावा दोनों एक्टर्स को 'नसीब' और 'चुपके चुपके' में भी देखा गया था.
2/7
अमिताभ बच्चन के अलावा राज कपूर से भी उनका गहरा नाता था. कई मौकों पर दोनों को साथ स्पॉट किया जाता था. वहीं दोनों ही लेजेंडरी एक्टर्स की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 'आई मिलन की बेला' और 'ललकार' में साथ काम किया.
अमिताभ बच्चन के अलावा राज कपूर से भी उनका गहरा नाता था. कई मौकों पर दोनों को साथ स्पॉट किया जाता था. वहीं दोनों ही लेजेंडरी एक्टर्स की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 'आई मिलन की बेला' और 'ललकार' में साथ काम किया.
3/7
अगले नंबर पर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है. बॉलीवुड में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती के भी खूब चर्चे होते थे. दोनों ने 'जलजला' और 'ब्लैकमेल' जैसी फिल्मों में साथ काम किया और ऑडियंस की काफी तारीफ भी बटोरीं
अगले नंबर पर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है. बॉलीवुड में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती के भी खूब चर्चे होते थे. दोनों ने 'जलजला' और 'ब्लैकमेल' जैसी फिल्मों में साथ काम किया और ऑडियंस की काफी तारीफ भी बटोरीं
4/7
इतना ही नहीं विनोद खन्ना संग भी धर्मेंद्र की जोड़ी हिट रही. 70 और 80 के दशक में दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई. कभी एक दूसरे के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इन दोनों सुपरस्टार्स ने 'मेरा गांव मेरा देश' और 'बंटवारा' में साथ काम किया.
इतना ही नहीं विनोद खन्ना संग भी धर्मेंद्र की जोड़ी हिट रही. 70 और 80 के दशक में दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई. कभी एक दूसरे के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. इन दोनों सुपरस्टार्स ने 'मेरा गांव मेरा देश' और 'बंटवारा' में साथ काम किया.
5/7
दिवगंत अभिनेता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के सुपरस्टार जितेंद्र संग भी खूब जलवे बिखेरे. दोनों ही जोड़ी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी में से एक है. इन दोनों कलाकारों ने 'इंसानियत की पुकार' और 'जान हथेली पे' जैसी फिल्मों में साथ काम किया.
दिवगंत अभिनेता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के सुपरस्टार जितेंद्र संग भी खूब जलवे बिखेरे. दोनों ही जोड़ी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी में से एक है. इन दोनों कलाकारों ने 'इंसानियत की पुकार' और 'जान हथेली पे' जैसी फिल्मों में साथ काम किया.
6/7
इसके बाद राजेश खन्ना का नाम शामिल है. स्क्रीन पर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को एक साथ देखना भी फैंस के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था. जब–जब दोनों साथ में आए हमेशा ही बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने गदर मचाया. 'राजपूत', 'धर्म और कानून' में दोनों को साथ देखा गया.
इसके बाद राजेश खन्ना का नाम शामिल है. स्क्रीन पर राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को एक साथ देखना भी फैंस के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था. जब–जब दोनों साथ में आए हमेशा ही बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने गदर मचाया. 'राजपूत', 'धर्म और कानून' में दोनों को साथ देखा गया.
7/7
ऋषि कपूर भी धर्मेंद्र के जोड़ीदार रहे हैं. दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. लेकिन जब दोनों ने साथ में काम किया तो पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. लेजेंडरी एक्टर्स ने 'कातिलों के कातिल' और 'शेर दिल' में एक साथ काम किया.
ऋषि कपूर भी धर्मेंद्र के जोड़ीदार रहे हैं. दोनों की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. लेकिन जब दोनों ने साथ में काम किया तो पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. लेजेंडरी एक्टर्स ने 'कातिलों के कातिल' और 'शेर दिल' में एक साथ काम किया.
Published at : 24 Nov 2025 07:17 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Raj Kapoor Amitabh Bachhan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान, IPL नीलामी से पहले बड़ा फेरबदल
ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान, IPL नीलामी से पहले बड़ा फेरबदल
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Actor Dharmendra Passes Away:'सबकी मदद करने वाले चले गए ',धमेंद्र को याद कर भावुक हुए Nitin Gadkari
Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान, IPL नीलामी से पहले बड़ा फेरबदल
ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पृथ्वी शॉ को बनाया गया कप्तान, IPL नीलामी से पहले बड़ा फेरबदल
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, अंतिम संस्कार की तस्वीरों ने किया इमोशनल
धर्मेंद्र के निधन से सदमें में अमिताभ बच्चन, रोती दिखीं हेमा मालिनी, तस्वीरों ने किया इमोशनल
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
ट्रेंडिंग
Muskan Rastogi: मां बनने वाली है नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में भर्ती! यूजर्स पूछने लगे- बच्चे का बाप कौन?
मां बनने वाली है नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में भर्ती! यूजर्स पूछने लगे- बच्चे का बाप कौन?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget