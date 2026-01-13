एक्सप्लोरर
धनश्री वर्मा का ग्लैमरस लुक हुआ वायरल, तस्वीरें देख फैंस बोले- स्टनिंग ब्यूटी
Dhanashree Glamorous Look: धनश्री ने हाल ही में गहरे हरे गाउन में स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक दिखाया. सॉफ्ट वेवी हेयर और शाइनिंग हील्स से उनका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
धनश्री वर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर किया है. उनका ये नया फोटोशूट उनके फैशन सेंस और ग्लैमरस अंदाज का बेहतरीन उदाहरण है. गहरे हरे रंग की गाउन जो शॉर्ट फ्रंट और लंबी ट्रेन के साथ डिजाइन की गई है उनके लुक को रॉयल टच दे रही है. गाउन का फिट और फैब्रिक उनके शरीर पर परफेक्ट बैठ रहा है जिससे उनका स्टाइल और भी निखर कर सामने आ रहा है.
Published at : 13 Jan 2026 02:32 PM (IST)
