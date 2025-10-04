देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का ट्रेडिशनल अवतार, पति निक संग देख फैंस हुए फिदा

इस इवेंट के लिए प्रियंका ने एली साब के कोबाल्ट ब्लू और न्यूड कलर गाउन को चुना. इसे इंडियन सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अमी पटेल ने स्टाइल किया था.स्ट्रैपलेस सिलुएट वाला यह गाउन उनके लुक को बोल्ड और एलिगेंट बना रहा था. इसमें फिटेड बॉडिस, लो स्क्वेयर नेकलाइन, सिंच्ड वेस्ट, फ्लोई मरमेड-स्टाइल स्कर्ट और ट्यूल ओवरले शामिल था.