एक्सप्लोरर
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का ट्रेडिशनल अवतार, पति निक संग देख फैंस हुए फिदा
Priyanka Chopra Traditional Look: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींचा. फैंस उनके इस खूबसूरत और स्टाइलिश अवतार को देखकर फिदा हो गए.
देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ ट्रेडिशनल लुक में गाला अटेंड किया और सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कोबाल्ट ब्लू और न्यूड कलर का खूबसूरत गाउन पहना, जिसे मिनिमल मेकअप और बुल्गारी ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया.फैंस उनके इस एलीगेंट और स्टाइलिश अवतार को देखकर पूरी तरह फिदा हो गए.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra
बॉलीवुड
8 Photos
साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
मोनालिसा की अब तक की सबसे खूबसूरत 10 तस्वीरें: खूब अदाएं बिखेर रहीं महाकुंभ की वायरल गर्ल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion