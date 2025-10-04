हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदेसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का ट्रेडिशनल अवतार, पति निक संग देख फैंस हुए फिदा

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का ट्रेडिशनल अवतार, पति निक संग देख फैंस हुए फिदा

Priyanka Chopra Traditional Look: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींचा. फैंस उनके इस खूबसूरत और स्टाइलिश अवतार को देखकर फिदा हो गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Priyanka Chopra Traditional Look: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींचा. फैंस उनके इस खूबसूरत और स्टाइलिश अवतार को देखकर फिदा हो गए.

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ ट्रेडिशनल लुक में गाला अटेंड किया और सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कोबाल्ट ब्लू और न्यूड कलर का खूबसूरत गाउन पहना, जिसे मिनिमल मेकअप और बुल्गारी ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया.फैंस उनके इस एलीगेंट और स्टाइलिश अवतार को देखकर पूरी तरह फिदा हो गए.

प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज्ड एक गाला इवेंट में अपने फैशन लुक से सबका ध्यान खींचा. इस दौरान एक्ट्रेस ने कोबाल्ट ब्लू कलर का एली साब का खूबसूरत गाउन पहना था, जिसे उन्होंने बुल्गारी ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ स्टाइल किया.
प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज्ड एक गाला इवेंट में अपने फैशन लुक से सबका ध्यान खींचा. इस दौरान एक्ट्रेस ने कोबाल्ट ब्लू कलर का एली साब का खूबसूरत गाउन पहना था, जिसे उन्होंने बुल्गारी ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप के साथ स्टाइल किया.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 3 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में प्रथम USA एक एनजीओ द्वारा ऑर्गेनाइज्ड गाला अटेंड किया. एक्ट्रेस ने इस मौके की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट भी लिखा.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 3 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में प्रथम USA एक एनजीओ द्वारा ऑर्गेनाइज्ड गाला अटेंड किया. एक्ट्रेस ने इस मौके की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट भी लिखा.
इस इवेंट के लिए प्रियंका ने एली साब के कोबाल्ट ब्लू और न्यूड कलर गाउन को चुना. इसे इंडियन सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अमी पटेल ने स्टाइल किया था.स्ट्रैपलेस सिलुएट वाला यह गाउन उनके लुक को बोल्ड और एलिगेंट बना रहा था. इसमें फिटेड बॉडिस, लो स्क्वेयर नेकलाइन, सिंच्ड वेस्ट, फ्लोई मरमेड-स्टाइल स्कर्ट और ट्यूल ओवरले शामिल था.
इस इवेंट के लिए प्रियंका ने एली साब के कोबाल्ट ब्लू और न्यूड कलर गाउन को चुना. इसे इंडियन सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अमी पटेल ने स्टाइल किया था.स्ट्रैपलेस सिलुएट वाला यह गाउन उनके लुक को बोल्ड और एलिगेंट बना रहा था. इसमें फिटेड बॉडिस, लो स्क्वेयर नेकलाइन, सिंच्ड वेस्ट, फ्लोई मरमेड-स्टाइल स्कर्ट और ट्यूल ओवरले शामिल था.
वहीं, फ्रंट पर एक प्लीटेड दुपट्टा इस तरह ड्रेप किया गया था कि वह साड़ी की पल्लू जैसा लुक दे रहा था.इसके अलावा, ब्लू शिमरी सीक्विन एम्बेलिशमेंट्स, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी, सिल्वर-ब्लू कलर का थ्रेडवर्क और शीयर ट्यूल लेयरिंग गाउन के डिजाइन को और ज्यादा रॉयल बना रहे थे.
वहीं, फ्रंट पर एक प्लीटेड दुपट्टा इस तरह ड्रेप किया गया था कि वह साड़ी की पल्लू जैसा लुक दे रहा था.इसके अलावा, ब्लू शिमरी सीक्विन एम्बेलिशमेंट्स, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी, सिल्वर-ब्लू कलर का थ्रेडवर्क और शीयर ट्यूल लेयरिंग गाउन के डिजाइन को और ज्यादा रॉयल बना रहे थे.
प्रियंका ने इस लुक को पूरा करने के लिए बुल्गारी ज्वेल्स चुने एक गोल्ड ब्रेसलेट वॉच, बड़ा सैफायर रिंग, डायमंड रिंग और स्टोन के शानदार ईयररिंग्स.
प्रियंका ने इस लुक को पूरा करने के लिए बुल्गारी ज्वेल्स चुने एक गोल्ड ब्रेसलेट वॉच, बड़ा सैफायर रिंग, डायमंड रिंग और स्टोन के शानदार ईयररिंग्स.
फैंस को प्रियंका का यह लुक बेहद पसंद आया. किसी ने कमेंट किया – “देसी गर्ल फॉर अ रीजन.” एक यूजर ने लिखा – “आप और निक तो रॉयल्टी लग रहे हो. बेहद खूबसूरत प्रियंका, वह ड्रेस कमाल है.” एक फैन ने लिखा – “ऑलवेज अ स्टनर.”
फैंस को प्रियंका का यह लुक बेहद पसंद आया. किसी ने कमेंट किया – “देसी गर्ल फॉर अ रीजन.” एक यूजर ने लिखा – “आप और निक तो रॉयल्टी लग रहे हो. बेहद खूबसूरत प्रियंका, वह ड्रेस कमाल है.” एक फैन ने लिखा – “ऑलवेज अ स्टनर.”
बता दें, ये तस्वीरें प्रियंका की हाल की इंडिया विजिट के बाद सामने आई हैं, जहां उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल का दर्शन किया और फिर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में ऑर्गेनाइज्ड बुल्गारी एग्जीबिशन में भी नजर आई.
बता दें, ये तस्वीरें प्रियंका की हाल की इंडिया विजिट के बाद सामने आई हैं, जहां उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल का दर्शन किया और फिर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में ऑर्गेनाइज्ड बुल्गारी एग्जीबिशन में भी नजर आई.
Published at : 04 Oct 2025 02:31 PM (IST)
