दीपिका पादुकोण की ननद की 10 तस्वीरें, रणवीर की बहन के आगे सब हैं फेल

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपिका पादुकोण की ननद की 10 तस्वीरें, रणवीर की बहन के आगे सब हैं फेल

Ritika Bhavnani 10 Beautiful Pictures: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की ननद और रणवीर की बहन भी लुक्स और स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. आइए देखतें हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 08:45 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की खूबसूरती के चर्चे तो हर जगह हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ननद यानी रणवीर सिंह की बहन भी लुक्स और स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. उनकी ये तस्वीरें देख आप भी कह उठेंगे स्टार्स से ज्यादा ग्लैमरस तो ये हैं.

दीपिका पादुकोण की ननद और रणवीर की बहन का नाम रितिका भवनानी है.
रितिका भवनानी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन अक्सर वो अपनी फैमिली के साथ फंक्शन में नजर आतीं हैं.
रणवीर सिंह की बहन रितिका भावनानी को पहली बार रणवीर और दीपिका की शादी में नोटिस किया गया था. जहाँ उनकी सुंदरता की काफी चर्चा हुई थी.
रितिका स्टाइल और ब्यूटी के मामले में भाभी दीपिका को भी मात देती हैं.
रितिका के लुक्स और पर्सनैलिटी की बात करें तो वो बेहद सुंदर और स्टाइलिश हैं.
इस तस्वीर में रितिका ब्लैक कलर के गाउन में नजर आ रहीं हैं. उन्हें हैवी नेकलेस कैरी किया है और बन बनाकर लुक को कंप्लीट किया है. रितिका का ये लुक काफी रॉयल लग रहा है.
इस तस्वीर में रितिका बला की हसीन दिख रहीं हैं. वो ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं हैं. न्यूड मेकअप और हैवी इयरिंग्स पहनकर उन्होंने इस लुक को ग्लैमरस बनाया है.
इस तस्वीर में रितिका बेहद ग्लैमरस नजर आ रहीं हैं.उन्होंने ब्लैक कलर का हैवी वर्क सूट कैरी किया है. हैवी ज्वैलरी के साथ स्लीक हेयरस्टाइल करके उन्होंने लुक को रिच और क्लासी बनाया.
इस तस्वीर में रितिका ग्रे कलर के इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रहीं हैं. उन्हें सिंपल नेकलेस कैरी किया है साथ ही स्ट्रेट हेयर्स में रितिका काफी खूबसूरत दिख रहीं हैं.
इस तस्वीर में रितिका ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेश वाले आउटफिट ने नजर आ रहीं हैं. मिनिमल मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया. उनका ये लुक काफी रॉयल लग रहा है.
Published at : 20 Sep 2025 08:45 PM (IST)
