परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अगस्त 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. कपल ने सोशल मीडिया पर एक केक की तस्वीर शेयर की, जिस पर '1+1=3' लिखा था और साथ में नन्हे बच्चे के पैरों के निशान भी बने थे. परिणीति और राघव ने 19 अक्टूबर, 2025 को अपने बेटे नीर का वेलमक किया.