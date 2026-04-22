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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण से रणबीर कपूर-आलिया भट्ट तक, इन 7 सेलेब्स ने अनोखे अंदाज में किया अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान

रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण से रणबीर कपूर-आलिया भट्ट तक, इन 7 सेलेब्स ने अनोखे अंदाज में किया अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंट की है. आइए उन सेलेब्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 12:05 PM (IST)
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंट की है. आइए उन सेलेब्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की.

बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं और जब बात फैमिली प्लाइंगिन की आती है तो वो ये खुशखबरी बड़े अनोखे अंदाज में अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं. आइए उन 7 सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में जानें, जिन्होंने बेहद खास अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है.

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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनकी बेटी दुआ को प्रेग्रेंसी टेस्ट किट पकड़े देखा जा सकता है. इस कपल ने 2024 में दुआ का वेलकम किया था.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनकी बेटी दुआ को प्रेग्रेंसी टेस्ट किट पकड़े देखा जा सकता है. इस कपल ने 2024 में दुआ का वेलकम किया था.
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परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अगस्त 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. कपल ने सोशल मीडिया पर एक केक की तस्वीर शेयर की, जिस पर '1+1=3' लिखा था और साथ में नन्हे बच्चे के पैरों के निशान भी बने थे. परिणीति और राघव ने 19 अक्टूबर, 2025 को अपने बेटे नीर का वेलमक किया.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अगस्त 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. कपल ने सोशल मीडिया पर एक केक की तस्वीर शेयर की, जिस पर '1+1=3' लिखा था और साथ में नन्हे बच्चे के पैरों के निशान भी बने थे. परिणीति और राघव ने 19 अक्टूबर, 2025 को अपने बेटे नीर का वेलमक किया.
Published at : 22 Apr 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ranveer SIngh

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