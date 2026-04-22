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रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण से रणबीर कपूर-आलिया भट्ट तक, इन 7 सेलेब्स ने अनोखे अंदाज में किया अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंट की है. आइए उन सेलेब्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बड़े अनोखे अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की.
बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं और जब बात फैमिली प्लाइंगिन की आती है तो वो ये खुशखबरी बड़े अनोखे अंदाज में अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं. आइए उन 7 सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में जानें, जिन्होंने बेहद खास अंदाज में अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है.
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Published at : 22 Apr 2026 11:59 AM (IST)
Tags :Deepika Padukone Ranveer SIngh
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