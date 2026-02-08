एक्सप्लोरर
ब्लैक ड्रेस में दीपिका पादुकोण ने बिखेरा ग्लैमर, हर एक अंदाज पर फिदा हुए फैंस
Deepika Padukone Photos: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही अपनी कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है. एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस पहने काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही हैं.
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती है. अब हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को दीवाना बना दिए है. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 08 Feb 2026 11:42 AM (IST)
