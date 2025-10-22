हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपेरेंट्स की कार्बन कॉपी हैं ये स्टार किड्स, लिस्ट में शामिल दुआ से लेकर राहा तक का नाम

Star Kids Who Are Carbon Copy Of Their Parents: बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार किड्स हैं जो हूबहू अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी हैं. आज हम आपको उनकी स्टारकिड्स के बारे में बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 11:11 PM (IST)
दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपनी बेटी दुआ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. इसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि स्टारकिड किसकी तरह दिखती हैं. आज हम ऐसे कई सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिनमें आपको उनके पेरेंट्स की परछाई देखने को मिलेगी.

1/7
दीपिका पादुकोण ने फाइनली अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर दिया. दिवाली के मौके पर हसीना ने अपनी लाडली संग कई तस्वीरे शेयर की. बता दें कि फैंस का मानना है कि दुआ का चेहरा हूबहू उनकी मां से मिलता है. दरअसल दीपिका पादुकोण भी बचपन में ऐसी ही दिखती थीं.
2/7
लिस्ट में अगले नंबर पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा का नाम शुमार है. आलिया भट्ट की बचपन की तस्वीरें देख आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो आलिया भट्ट हैं या उनकी बेटी राहा हैं.
3/7
सारा अली खान का नाम भी लिस्ट में शामिल है. अक्सर सारा अली खान की तुलना उनकी मां की जवानी के दिनों की तस्वीरों से की जाती है.
4/7
शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन में भी उनके पापा की परछाई नजर आती है. आर्यन का स्टाइल और उनकी आवाज किंग खान से काफी हद तक मिलती–जुलती है.
5/7
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान तो बिल्कुल उनके कार्बन कॉपी हैं. इब्राहिम अली खान के फेशियल फीचर्स और उनका स्टाइल ठीक उसी तरह है जैसे उनके पिता के जवानी के दिनों में हुआ करते थे.
6/7
लिस्ट में अगले नंबर पर पटौदी खानदान की लाडली सबा अली खान का नाम शुमार है. एक्ट्रेस भी डिट्टो अपनी मां शर्मिला टैगोर की तरह दिखती हैं. गुजरते वक्त के साथ सोहा के चेहरे की बनावट उनकी मां से मेल खा रही है.
7/7
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा में उनके पापा की परछाई नजर आती है. गोविंदा अपने जवानी के दिनों में बिलकुल अपने बेटे जैसे दिखते थे. अब अभिनेता के बेटे भी उनके नक्शेकदम पर चलकर फिल्मों में काम करना चाहते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 11:08 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Soha Ali Khan Raha Kapoor

Photo Gallery

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

