दीपिका पादुकोण ने फाइनली अपनी बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर दिया. दिवाली के मौके पर हसीना ने अपनी लाडली संग कई तस्वीरे शेयर की. बता दें कि फैंस का मानना है कि दुआ का चेहरा हूबहू उनकी मां से मिलता है. दरअसल दीपिका पादुकोण भी बचपन में ऐसी ही दिखती थीं.