हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडिनर नाइट पर कूल लुक में दिखीं दीपिका पादुकोण, फातिमा सना शेख भी लगीं स्टाइलिश, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल

डिनर नाइट पर कूल लुक में दिखीं दीपिका पादुकोण, फातिमा सना शेख भी लगीं स्टाइलिश, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल

Deepika Padukone-Fatima Sana Shaikh: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और फातिमा सना शेख को हाल ही में रेस्तरां के बाहर स्पॉट किया गया. दोनों काफी स्टाइलिश लग रही थी. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Jan 2026 09:53 PM (IST)
Deepika Padukone-Fatima Sana Shaikh: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और फातिमा सना शेख को हाल ही में रेस्तरां के बाहर स्पॉट किया गया. दोनों काफी स्टाइलिश लग रही थी. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण और फातिमा सना शेख को हाल ही में बांद्रा के एक फेमस रेस्तरां के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों एक्ट्रेस डिनर नाइट पर कूल लुक में दिखीं . जैसे ही दोनों की तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं.

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को हाल ही बांद्रा के एक रेस्तरां के बाहर स्पॉट किया गया.
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को हाल ही बांद्रा के एक रेस्तरां के बाहर स्पॉट किया गया.
इस दौरान एक्ट्रेस हमेशा की तरह काफी कंफर्टेबल और कूल अंदाज में नजर आई.
इस दौरान एक्ट्रेस हमेशा की तरह काफी कंफर्टेबल और कूल अंदाज में नजर आई.
Published at : 31 Jan 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Fatima Sana Shaikh

