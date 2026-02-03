एक्सप्लोरर
एक किसिंग सीन से शुरू हुई थी 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी, जानें मजेदार किस्सा
बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेस्ट कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने एक साथ कई हिट फिल्में दी हैं जिसमें कई ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. फिल्म के सेट पर ही दोनों की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी.
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का फैसला किया.
1/8
2/8
Published at : 03 Feb 2026 05:46 PM (IST)
Tags :Deepika Padukone' Ranveer SIngh
बॉलीवुड
10 Photos
उर्मिला मातोंडकर की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में एक्ट्रेस खुद को कैसे रखती हैं फिट?
बॉलीवुड
8 Photos
एक किसिंग सीन से शुरू हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी, जानें मजेदार किस्सा
बॉलीवुड
9 Photos
बॉलीवुड की इन 8 कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल, ओटीटी पर यहां देखें
बॉलीवुड
7 Photos
शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर दिखीं रश्मिका मंदाना, मास्क से छिपाया चेहरा, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
ऑल व्हाइट आउटफिट में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
बॉलीवुड
7 Photos
'शरारत' से छाने वाली जैस्मीन सैंडलस कौन है? सिंगर ही नहीं क्रिकेट टीम की भी हैं को-ओनर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फॉर्म-7 को लेकर सपा का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव बोले- 'BJP वोटर्स का नाम काटने की...'
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
उर्मिला मातोंडकर की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में एक्ट्रेस खुद को कैसे रखती हैं फिट?
बॉलीवुड
8 Photos
एक किसिंग सीन से शुरू हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी, जानें मजेदार किस्सा
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion