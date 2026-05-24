डेविड धवन की पार्टी में छाए सलमान खान, करण जौहर समेत इन सेलेब्स ने लूटी महफिल, देखें फोटोज

इस पार्टी में सलमान खान ने भी शिरकत की. वो ब्लू डेनिम, ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक जैकेट में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. इस दौरान सलमान ने डेविड धवन और वरुण के साथ पैपराजी को पोज भी दिए.