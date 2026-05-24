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डेविड धवन की पार्टी में छाए सलमान खान, करण जौहर समेत इन सेलेब्स ने लूटी महफिल, देखें फोटोज
David Dhawan Party Photos: डेविड धवन ने बीती रात अपने सक्सेसफुल करियर के जश्न में एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें करण जौहर, सलमान खान और चंकी पांडे समेत कई सितारे पहुंचे.
बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर डेविड धवन ने अपने चार दशक के लंबे करियर में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. इस लिस्ट में 'जुड़वा', 'हीरो नंबर 1', 'बीवी नंबर 1', 'कुली नंबर 1', 'मुझसे शादी करोगी' और 'मैं तेरा हीरो' जैसी फिल्में शामिल हैं. डेविड ने बीती रात अपने सफल करियर के जश्न में एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें करण जौहर, सलमान खान और चंकी पांडे समेत कई सेलेब्स शामिल हुए. इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 24 May 2026 02:40 PM (IST)
Tags :David Dhawan Varun Dhawan SALMAN KHAN
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