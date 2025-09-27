सैफ-सारा से चंकी- अनन्या तक, ये हैं बॉलीवुड की बेस्ट बाप-बेटी की जोड़ी

चंकी और अनन्या की जोड़ी भी फैंस के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. अनन्या पांडे ने अपनी पहली ही फिल्म से जबरदस्त सुर्खियां हासिल की हैं और वे बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस में शामिल हैं. अनन्या की सफलता से चंकी काफी खुश हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. फोटो में दोनों की बॉन्डिंग और स्टाइल दिखते ही सब की निगाहें उन पर टिक जाती हैं.