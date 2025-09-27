सैफ-सारा से चंकी- अनन्या तक, ये हैं बॉलीवुड की बेस्ट बाप-बेटी की जोड़ी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसैफ-सारा से चंकी- अनन्या तक, ये हैं बॉलीवुड की बेस्ट बाप-बेटी की जोड़ी

Father Daughter Bond: बॉलीवुड में बाप-बेटी का रिश्ता हमेशा ही सबकी नजरों में रहता है. वहीं कई सेलिब्रिटी किड्स हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 03:16 PM (IST)
बॉलीवुड में बाप-बेटी का रिश्ता हमेशा ही सबकी नजरों में रहता है.कई सेलिब्रिटी किड्स है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. वहीं ये सेलिब्रिटी किड्स अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्‍ते को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. इन जोड़ों की बॉन्डिंग और स्टाइल अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है.तो आइए जानते कैसा है इनके बीच का रिश्‍ता और क्‍यों ये कहे जाते है बेस्‍ट फादर-डॉटर जोड़ियों के बारे में.

बॉलीवुड में बाप-बेटी का रिश्ता अक्सर लाइमलाइट में रहता है.सारा और सैफ बॉलीवुड के कूलेस्ट पिता और बेटी में शुमार किए जाते हैं. सैफ और सारा की जोड़ी फैंस को हमेशा अट्रैक्ट करती है. दोनों का स्टाइलिश अंदाज और खुला स्वभाव उनके रिश्ते को और खास बनाता है. चाहे इवेंट्स हों या पब्लिक एपीयरेंस, इनकी बॉन्डिंग हमेशा चर्चा में रहती है.
चंकी और अनन्या की जोड़ी भी फैंस के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. अनन्या पांडे ने अपनी पहली ही फिल्म से जबरदस्त सुर्खियां हासिल की हैं और वे बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस में शामिल हैं. अनन्या की सफलता से चंकी काफी खुश हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. फोटो में दोनों की बॉन्डिंग और स्टाइल दिखते ही सब की निगाहें उन पर टिक जाती हैं.
शाहरुख खान और सुहाना खान की जोड़ी भी फैंस की निगाहों में हमेशा रहती है. शाहरुख अपनी बेटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी हैं. वे अक्सर एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनती हैं.
बोनी कपूर और उनकी बेटियों की जोड़ी बॉलीवुड में एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है. जाह्नवी एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वे अपने पिता के काफी करीब हैं और बोनी कपूर भी जाह्नवी को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव हैं. दोनो बाप बेटी की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता हैं.
अपने लुक्स और स्टाइल के चलते शनाया कपूर बॉलीवुड की पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं. संजय और शनाया की जोड़ी भी फैंस के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. वे अक्सर एक-दूसरे के साथ कूल अंदाज में नजर आते हैं. चाहे पब्लिक इवेंट्स हों या सोशल मीडिया पोस्ट्स, उनकी बॉन्डिंग हमेशा चर्चा का विषय बनती है.
अनिल कपूर और सोनम कपूर की जोड़ी भी खास है. सोनम कपूर अपने पिता अनिल कपूर के साथ काफी कंफर्टेबल हैं. अनिल सोनम को अपनी दोस्त की तरह मानते हैं और अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ फैशनेबल आउटफिट्स के मामले में कंपीट करते हुए दिखते हैं.उनकी पब्लिक एपीयरेंस हमेशा फैंस के लिए बेहद खास होती है.
सुनील शेट्टी अपनी बेटी अथिया शेट्टी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं.सुनील और अथिया का रिश्ता भी हमेशा चर्चा में रहता है. दोनो अक्सर एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. उनका कूल और स्टाइलिश लुक हमेशा पसंद किया जाता हैं.
Published at : 27 Sep 2025 03:16 PM (IST)
Sara Ali Khan Ananya Panday Chunky Panday SAIF ALI KHAN

