एक्सप्लोरर
सैफ-सारा से चंकी- अनन्या तक, ये हैं बॉलीवुड की बेस्ट बाप-बेटी की जोड़ी
Father Daughter Bond: बॉलीवुड में बाप-बेटी का रिश्ता हमेशा ही सबकी नजरों में रहता है. वहीं कई सेलिब्रिटी किड्स हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.
बॉलीवुड में बाप-बेटी का रिश्ता हमेशा ही सबकी नजरों में रहता है.कई सेलिब्रिटी किड्स है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. वहीं ये सेलिब्रिटी किड्स अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं. इन जोड़ों की बॉन्डिंग और स्टाइल अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है.तो आइए जानते कैसा है इनके बीच का रिश्ता और क्यों ये कहे जाते है बेस्ट फादर-डॉटर जोड़ियों के बारे में.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Sep 2025 03:16 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
सैफ अली खान की बहन की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में नहीं रखा कदम फिर भी हा तगड़ी फैन फॉलोइंग
बॉलीवुड
7 Photos
लंबी चोटी, लाल साड़ी और नोज पिन में बला की खूबसूरत लगीं श्रद्धा कपूर, फैंस बोले- 'चांद जमीन पर आ गया'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
क्रिकेट
बिग बैश लीग में खेलेंगे अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion