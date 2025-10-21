हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदर्शन रावल ने अपनी पत्नी संग मनाई पहली दिवाली, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

दर्शन रावल ने अपनी पत्नी संग मनाई पहली दिवाली, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

Darshan Raval-Dharal Surelia Diwali Post: दिवाली पर दर्शन रावल और उनकी पत्नी का रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस उनकी तस्वीरों को देखकर उनके प्यार और केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Darshan Raval-Dharal Surelia Diwali Post: दिवाली पर दर्शन रावल और उनकी पत्नी का रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस उनकी तस्वीरों को देखकर उनके प्यार और केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं.

दिवाली के इस खास मौके पर सिंगर दर्शन रावल ने अपनी पत्नी संग पहली दिवाली मनाते नजर आए, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. इस कपल की रोमांटिक तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं. दोनों एक-दूसरे के साथ ट्रैडिशनल अंदाज़ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. फैंस उनके बीच की प्यारी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं. चलिए, देखते हैं दर्शन रावल और उनकी पत्नी की दिवाली सेलिब्रेशन की खास झलकियां.

1/7
दर्शन रावल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की कुछ खास तस्वीरें शेयर की जिसमें वो अपनी पत्नी धरल सुरेलिया संग दिवाली सेलिब्रेट करने नजर आ रहे हैं.
दर्शन रावल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की कुछ खास तस्वीरें शेयर की जिसमें वो अपनी पत्नी धरल सुरेलिया संग दिवाली सेलिब्रेट करने नजर आ रहे हैं.
2/7
लुक की बात करें तो दर्शन ने ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, वहीं धरल ने वाइन कलर का इंडो वेस्टर्न आऊटफिट कैरी किया था.
लुक की बात करें तो दर्शन ने ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था, वहीं धरल ने वाइन कलर का इंडो वेस्टर्न आऊटफिट कैरी किया था.
3/7
दोनों एक-दूसरे के साथ ट्रेडिशनल अंदाज में बेहद खूबसूरत लग रहे थे.
दोनों एक-दूसरे के साथ ट्रेडिशनल अंदाज में बेहद खूबसूरत लग रहे थे.
4/7
साथ ही दर्शन बड़े रोमांटिक अंदाज में पोज देते नजर आए.
साथ ही दर्शन बड़े रोमांटिक अंदाज में पोज देते नजर आए.
5/7
इस तस्वीर में दर्शन बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के बालों में फूल लगाते दिखाई दे रहे हैं.
इस तस्वीर में दर्शन बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी के बालों में फूल लगाते दिखाई दे रहे हैं.
6/7
दर्शन की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
दर्शन की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
7/7
जहां कपल की रोमांटिक तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं
जहां कपल की रोमांटिक तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं
Published at : 21 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
Darshan Raval Dharal Surelia Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget