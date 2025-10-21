एक्सप्लोरर
दर्शन रावल ने अपनी पत्नी संग मनाई पहली दिवाली, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
Darshan Raval-Dharal Surelia Diwali Post: दिवाली पर दर्शन रावल और उनकी पत्नी का रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस उनकी तस्वीरों को देखकर उनके प्यार और केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं.
दिवाली के इस खास मौके पर सिंगर दर्शन रावल ने अपनी पत्नी संग पहली दिवाली मनाते नजर आए, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की. इस कपल की रोमांटिक तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं. दोनों एक-दूसरे के साथ ट्रैडिशनल अंदाज़ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. फैंस उनके बीच की प्यारी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं. चलिए, देखते हैं दर्शन रावल और उनकी पत्नी की दिवाली सेलिब्रेशन की खास झलकियां.
Published at : 21 Oct 2025 05:59 PM (IST)
