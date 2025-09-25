एक्सप्लोरर
लूज डेनिम और क्रॉप टॉप में नजर आईं 'दंगल गर्ल', तस्वीरें देख आप भी कहेंगे नेचुरल ब्यूटी
Fatima Sana Shaikh Spotted: हाल ही में पैप्स ने फातिमा सना शेख को स्पॉट किया. इस दौरान उन्होंने कैजुअल आउटफिट में अपनी ग्लैमरस अंदाज का जलवा बिखेरा. वायरल तस्वीरों में देखिए दंगल गर्ल की ब्यूटी.
बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं में से एक हैं फातिमा सना शेख. हाल ही में पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. कैजुअल अवतार में वाकई फातिमा का ये लुक आपका दिल चुरा लेगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Sep 2025 05:39 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
लूज डेनिम और क्रॉप टॉप में नजर आईं 'दंगल गर्ल', तस्वीरें देख आप भी कहेंगे नेचुरल ब्यूटी
बॉलीवुड
10 Photos
सान्या मल्होत्रा की 10 तस्वीरें: दंगल गर्ल का हर अंदाज है निराला, खूबसूरती पर मर मिटेंगे
बॉलीवुड
10 Photos
अर्चना पूरन सिंह 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में गॉर्जियस इतनी कि दिल दे बैठोगे
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
लूज डेनिम और क्रॉप टॉप में नजर आईं 'दंगल गर्ल', तस्वीरें देख आप भी कहेंगे नेचुरल ब्यूटी
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion