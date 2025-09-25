हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुडलूज डेनिम और क्रॉप टॉप में नजर आईं 'दंगल गर्ल', तस्वीरें देख आप भी कहेंगे नेचुरल ब्यूटी

लूज डेनिम और क्रॉप टॉप में नजर आईं 'दंगल गर्ल', तस्वीरें देख आप भी कहेंगे नेचुरल ब्यूटी

Fatima Sana Shaikh Spotted: हाल ही में पैप्स ने फातिमा सना शेख को स्पॉट किया. इस दौरान उन्होंने कैजुअल आउटफिट में अपनी ग्लैमरस अंदाज का जलवा बिखेरा. वायरल तस्वीरों में देखिए दंगल गर्ल की ब्यूटी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 05:39 PM (IST)
Fatima Sana Shaikh Spotted: हाल ही में पैप्स ने फातिमा सना शेख को स्पॉट किया. इस दौरान उन्होंने कैजुअल आउटफिट में अपनी ग्लैमरस अंदाज का जलवा बिखेरा. वायरल तस्वीरों में देखिए दंगल गर्ल की ब्यूटी.

बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं में से एक हैं फातिमा सना शेख. हाल ही में पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. कैजुअल अवतार में वाकई फातिमा का ये लुक आपका दिल चुरा लेगा.

1/7
बॉलीवुड में अपनी ब्यूटी से सभी मदहोश करने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इस बार अपने कैजुअल और ग्लैमरस लुक की वजह से चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में जब उन्हें पैप्स ने स्पॉट किया तो उन्होंने भी बखूबी अपने ग्लैमर का जलवा दिखाया.
बॉलीवुड में अपनी ब्यूटी से सभी मदहोश करने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख इस बार अपने कैजुअल और ग्लैमरस लुक की वजह से चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में जब उन्हें पैप्स ने स्पॉट किया तो उन्होंने भी बखूबी अपने ग्लैमर का जलवा दिखाया.
2/7
वायरल फोटोज में आप भी दंगल गर्ल की ब्यूटी देख अपना दिल हार बैठेंगे. खुले बालों और कैजुअल आउटफिट में भी फातिमा सना शेख बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनकी ये प्यारी सी मुस्कान देख एक बार फिर सभी उनके मुरीद हो गए हैं.
वायरल फोटोज में आप भी दंगल गर्ल की ब्यूटी देख अपना दिल हार बैठेंगे. खुले बालों और कैजुअल आउटफिट में भी फातिमा सना शेख बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनकी ये प्यारी सी मुस्कान देख एक बार फिर सभी उनके मुरीद हो गए हैं.
3/7
इन लेटेस्ट तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस ने लूज डेनिम्स कैरी किया है. इसके साथ ही अदाकारा ने क्रॉप टॉप पेयर कर अपना लुक पूरा किया. उनका ये टोट बैग अब स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है जो उनके ओवरऑल लुक को और भी बढ़िया बना रहा है.
इन लेटेस्ट तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस ने लूज डेनिम्स कैरी किया है. इसके साथ ही अदाकारा ने क्रॉप टॉप पेयर कर अपना लुक पूरा किया. उनका ये टोट बैग अब स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है जो उनके ओवरऑल लुक को और भी बढ़िया बना रहा है.
4/7
एक्ट्रेस ने इस दौरान कोई भी एक्सेसरीज कैरी नहीं की थी. सिंपल फुटवियर उनके इस लुक को बहुत क्लासी बना रहा है. इसके साथ ही फातिमा ने अपने बालों को कुछ खास स्टाइल नहीं किया फिर भी इस सादगी भरे अंदाज में वो सभी का दिल चुरा रही हैं.
एक्ट्रेस ने इस दौरान कोई भी एक्सेसरीज कैरी नहीं की थी. सिंपल फुटवियर उनके इस लुक को बहुत क्लासी बना रहा है. इसके साथ ही फातिमा ने अपने बालों को कुछ खास स्टाइल नहीं किया फिर भी इस सादगी भरे अंदाज में वो सभी का दिल चुरा रही हैं.
5/7
वैसे तो सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बहुत एक्टिव रहती हैं. जहां उनका एक से बढ़ कर एक स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स देखने को मिलता है. लेकिन इन लेटेस्ट तस्वीरों में भी वो अपनी नेचुरल ब्यूटी से कहर ढा रही हैं.
वैसे तो सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस बहुत एक्टिव रहती हैं. जहां उनका एक से बढ़ कर एक स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स देखने को मिलता है. लेकिन इन लेटेस्ट तस्वीरों में भी वो अपनी नेचुरल ब्यूटी से कहर ढा रही हैं.
6/7
मुंबई के बूजी कैफे से बाहर आते वक्त पैप्स ने एक्ट्रेस को स्पॉट किया और हसीना ने भी जमकर उनके सामने अलग-अलग पोज दिए. अब फातिमा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं जिस पर यूजर्स भी जमके लाइक्स और कॉमेंट्स कर रहे हैं.
मुंबई के बूजी कैफे से बाहर आते वक्त पैप्स ने एक्ट्रेस को स्पॉट किया और हसीना ने भी जमकर उनके सामने अलग-अलग पोज दिए. अब फातिमा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं जिस पर यूजर्स भी जमके लाइक्स और कॉमेंट्स कर रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो फातिमा सना शेख ने अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो.. इन दिनों' और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'आप जैसा कोई' से काफी सुर्खियां बटोरी थी. अब एक्ट्रेस 'गुस्ताख इश्क' में नजर आएंगी जो इस साल 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो फातिमा सना शेख ने अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो.. इन दिनों' और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'आप जैसा कोई' से काफी सुर्खियां बटोरी थी. अब एक्ट्रेस 'गुस्ताख इश्क' में नजर आएंगी जो इस साल 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.
Published at : 25 Sep 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Fatima Sana Shaikh Metro In Dino Gutaakh Ishq

Photo Gallery

