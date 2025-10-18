हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदंगल की छोटी गीता की 10 तस्वीरें, कई सालों पहले छोड़ दी थी इंडस्ट्री, अब गुपचुप रचाई शादी

दंगल की छोटी गीता की 10 तस्वीरें, कई सालों पहले छोड़ दी थी इंडस्ट्री, अब गुपचुप रचाई शादी

Zaira Wasim 10 Photos: फिल्म दंगल में छोटी गीता का रोल निभीने वाली एक्ट्रेस इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चो में हैं. एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जानकारी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Zaira Wasim 10 Photos: फिल्म दंगल में छोटी गीता का रोल निभीने वाली एक्ट्रेस इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चो में हैं. एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जानकारी दी है.

फिल्म ‘दंगल’ में छोटी गीता का रोल निभाकर सबका दिल जीतने वाली जायरा वसीम अब फिल्मों से दूर हो चुकी हैं. अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने कम उम्र में ही खूब नाम कमाया था, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी. अब वे एक बार फिर चर्चा में हैं अपनी गुपचुप शादी को लेकर.

1/10
जायरा वसीम ने 16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर कि शुरूआत की थी.
जायरा वसीम ने 16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर कि शुरूआत की थी.
2/10
उन्होनें आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से बॉलीवुड में कदम रखा.
उन्होनें आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से बॉलीवुड में कदम रखा.
3/10
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में जायरा ने छोटी गीता फोगाट का रोल किया था.
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' में जायरा ने छोटी गीता फोगाट का रोल किया था.
4/10
इसके बाद जायरा आमिर कि फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ में भी नजर आई हैं.
इसके बाद जायरा आमिर कि फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ में भी नजर आई हैं.
5/10
आमिर खान के अलावा जायरा ने फिल्म ‘द स्काय इज पिंक’ में प्रियंका चोपड़ा के साथ भी काम किया है.
आमिर खान के अलावा जायरा ने फिल्म ‘द स्काय इज पिंक’ में प्रियंका चोपड़ा के साथ भी काम किया है.
6/10
इस फिल्म में उन्होनें प्रियंका चोपड़ा की बेटी आयशा चौधरी नाम का किरदार निभाया था.
इस फिल्म में उन्होनें प्रियंका चोपड़ा की बेटी आयशा चौधरी नाम का किरदार निभाया था.
7/10
जायरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा.
जायरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा.
8/10
जायरा का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके बॉलीवुड छोड़ने का एलान कर दिया. जायरा ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, इसलिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कर रही है.
जायरा का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके बॉलीवुड छोड़ने का एलान कर दिया. जायरा ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, इसलिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कर रही है.
9/10
बता दें कि इन दिनों जायरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. उन्होंने शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की हैं.
बता दें कि इन दिनों जायरा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. उन्होंने शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की हैं.
10/10
हाल ही में जायरा ने अपने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने निकाह की जानकारी दी है. 24 साल की एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.
हाल ही में जायरा ने अपने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने निकाह की जानकारी दी है. 24 साल की एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.
Published at : 18 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Dangal Zaira Wasim

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब 28 साल बाद छलका दर्द, बोलीं- 'बेटी ने सीडी तोड़ दी थी'
शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब छलका दर्द
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब 28 साल बाद छलका दर्द, बोलीं- 'बेटी ने सीडी तोड़ दी थी'
शाहरुख खान की फिल्म में बिना कपड़ों के सीन कर खूब ट्रोल हुई थीं ये एक्ट्रेस, अब छलका दर्द
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
नौकरी
ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
ONGC में निकली 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
जनरल नॉलेज
Indian Government Finance: भारत सरकार के पैसों का कौन रखता है लेखा-जोखा, जानें किसके हाथ में होता है पूरा हिसाब-किताब
भारत सरकार के पैसों का कौन रखता है लेखा-जोखा, जानें किसके हाथ में होता है पूरा हिसाब-किताब
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget