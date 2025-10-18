एक्सप्लोरर
दंगल की छोटी गीता की 10 तस्वीरें, कई सालों पहले छोड़ दी थी इंडस्ट्री, अब गुपचुप रचाई शादी
Zaira Wasim 10 Photos: फिल्म दंगल में छोटी गीता का रोल निभीने वाली एक्ट्रेस इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चो में हैं. एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जानकारी दी है.
फिल्म ‘दंगल’ में छोटी गीता का रोल निभाकर सबका दिल जीतने वाली जायरा वसीम अब फिल्मों से दूर हो चुकी हैं. अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने कम उम्र में ही खूब नाम कमाया था, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी. अब वे एक बार फिर चर्चा में हैं अपनी गुपचुप शादी को लेकर.
Published at : 18 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Tags :Dangal Zaira Wasim
