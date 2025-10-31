हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डेजी शाह का नया लुक देखकर हर कोई हुआ हैरान, सलमान खान की एक्ट्रेस का हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन

डेजी शाह का नया लुक देखकर हर कोई हुआ हैरान, सलमान खान की एक्ट्रेस का हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन

Daisy Shah Transformation: एक्ट्रेस डेजी शाह दिनों अपनी फिटनेस और ट्रांसफार्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. हाल में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया हुआ जहां वो काफी स्लिम और फिट नजर आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 02:12 PM (IST)
Daisy Shah Transformation: एक्ट्रेस डेजी शाह दिनों अपनी फिटनेस और ट्रांसफार्मेशन को लेकर चर्चा में हैं. हाल में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया हुआ जहां वो काफी स्लिम और फिट नजर आ रही है.

एक्ट्रेस डेजी शाह इस दिनों अपने जबरदस्त ट्रांसफार्मेशन को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही उनका एक वीडियो सामने आया है जहां एक्ट्रेस काफी फिट नजर आ रही हैं. उनके इस ने लुक ने सभी को हैरान कर दिया है.

1/7
एक्ट्रेस डेजी शाही ने साल 2014 में फिल्म जय हो से सलमान खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद एक्ट्रेस हेट स्टोरी 3 और रेस 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.
एक्ट्रेस डेजी शाही ने साल 2014 में फिल्म जय हो से सलमान खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद एक्ट्रेस हेट स्टोरी 3 और रेस 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.
2/7
वहीं एक्ट्रेस अब काफी सालों से पर्दे से दूर हैं. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.
वहीं एक्ट्रेस अब काफी सालों से पर्दे से दूर हैं. लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.
3/7
इस बार एक्ट्रेस अपनी फिटनेस और ट्रांसफार्मेशन को लेकर चर्चा में हैं.
इस बार एक्ट्रेस अपनी फिटनेस और ट्रांसफार्मेशन को लेकर चर्चा में हैं.
4/7
बता दें कि हाल ही में डेजी एक वीडियो सामने आया है, जहां उन्हें जिम से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया है.
बता दें कि हाल ही में डेजी एक वीडियो सामने आया है, जहां उन्हें जिम से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया है.
5/7
इस दौरान देखा गया कि एक्ट्रेस ने काफी वजन कम कर लिया है, वो अब पहले से काफी ज्यादा बदल गई हैं.
इस दौरान देखा गया कि एक्ट्रेस ने काफी वजन कम कर लिया है, वो अब पहले से काफी ज्यादा बदल गई हैं.
6/7
उनके इस ट्रांसफार्मेशन से सभी को हैरान कर दिया है.
उनके इस ट्रांसफार्मेशन से सभी को हैरान कर दिया है.
7/7
फैंस भी अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोगों का कहना हुआ कि डेजी ने ओज़ेम्पिक लिया है.
फैंस भी अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोगों का कहना हुआ कि डेजी ने ओज़ेम्पिक लिया है.
Published at : 31 Oct 2025 02:12 PM (IST)
Tags :
Jai Ho Daisy Shah

Photo Gallery

View More
