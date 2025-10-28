हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड100 साल पुराना है इस एक्ट्रेस का घर, इनसाइड तस्वीरें देख कहेंगे ये तो शाहरुख खान के मन्नत से भी है शानदार!

100 साल पुराना है इस एक्ट्रेस का घर, इनसाइड तस्वीरें देख कहेंगे ये तो शाहरुख खान के मन्नत से भी है शानदार!

Century-old mansion: कॉकटेल एक्ट्रेस डायना पेंटी का 100 साल पुराना हेरिटेज घर देखकर फराह खान हैरान रह गईं. फराह ने इसे शाहरुख खान के मन्नत जितना शानदार बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Century-old mansion: कॉकटेल एक्ट्रेस डायना पेंटी का 100 साल पुराना हेरिटेज घर देखकर फराह खान हैरान रह गईं. फराह ने इसे शाहरुख खान के मन्नत जितना शानदार बताया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में फराह खान उनके घर पहुंचीं और जब उन्होंने डायना के 100 साल पुराने हेरिटेज घर को देखा, तो उसकी शाही खूबसूरती देखकर दंग रह गईं.

1/9
डायना पेंटी का घर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, और इसकी वजह है फराह खान का वहां पहुंचना. फराह खान अपने यूट्यूब शो के ज़रिए इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के घरों का दौरा कर रही हैं, जहां वह फैंस को उनके घर की झलक दिखाती हैं. इस बार जब वह डायना पेंटी के घर पहुंचीं, तो उन्होंने जो देखा, उससे वो खुद दंग रह गईं. फराह की नज़र जैसे ही घर के हर कोने पर पड़ी, वो बार-बार यही कहती नजर आईं कि ऐसा खूबसूरत और रॉयल घर उन्होंने बहुत कम देखा है.
डायना पेंटी का घर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, और इसकी वजह है फराह खान का वहां पहुंचना. फराह खान अपने यूट्यूब शो के ज़रिए इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के घरों का दौरा कर रही हैं, जहां वह फैंस को उनके घर की झलक दिखाती हैं. इस बार जब वह डायना पेंटी के घर पहुंचीं, तो उन्होंने जो देखा, उससे वो खुद दंग रह गईं. फराह की नज़र जैसे ही घर के हर कोने पर पड़ी, वो बार-बार यही कहती नजर आईं कि ऐसा खूबसूरत और रॉयल घर उन्होंने बहुत कम देखा है.
2/9
डायना पेंटी का ये घर मुंबई में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक हेरिटेज हाउस है, यानी लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना. शहर के बीचों-बीच मौजूद इस पुराने घर में आज भी पुराने जमाने की झलक देखने को मिलती है. इसकी दीवारों से लेकर खिड़कियों तक, हर जगह एक अलग ही विंटेज चार्म दिख रहा है.
डायना पेंटी का ये घर मुंबई में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक हेरिटेज हाउस है, यानी लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना. शहर के बीचों-बीच मौजूद इस पुराने घर में आज भी पुराने जमाने की झलक देखने को मिलती है. इसकी दीवारों से लेकर खिड़कियों तक, हर जगह एक अलग ही विंटेज चार्म दिख रहा है.
3/9
इतना ही नहीं, डायना के घर में रखा हुआ फर्नीचर भी सौ साल से ज्यादा पुराना है. फराह ने जब घर का इंटीरियर देखा, तो उन्होंने बताया कि हर चीज़ में एक क्लासिक एलेगेंस झलकती है. लकड़ी की पुरानी अलमारियां, आर्टिस्टिक कुर्सियां और ट्रेडिशनल डाइनिंग सेट, सब कुछ ऐसा है जो पुराने समय की कहानी कहता है. डायना ने इस घर को उसकी ऑथेंटिक पहचान के साथ बनाए रखा है, जो इसे और भी खास बनाता है.
इतना ही नहीं, डायना के घर में रखा हुआ फर्नीचर भी सौ साल से ज्यादा पुराना है. फराह ने जब घर का इंटीरियर देखा, तो उन्होंने बताया कि हर चीज़ में एक क्लासिक एलेगेंस झलकती है. लकड़ी की पुरानी अलमारियां, आर्टिस्टिक कुर्सियां और ट्रेडिशनल डाइनिंग सेट, सब कुछ ऐसा है जो पुराने समय की कहानी कहता है. डायना ने इस घर को उसकी ऑथेंटिक पहचान के साथ बनाए रखा है, जो इसे और भी खास बनाता है.
4/9
फराह ने जब डायना के घर के लिविंग रूम में कदम रखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाईं और बोलीं, ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना बड़ा है! फराह का यह रिस्पांस बताता है कि डायना का घर वाकई रॉयल अंदाज़ में सजा हुआ है. बड़े-बड़े हॉल, ऊंची सीलिंग और खुला स्पेस इस घर को और भी शानदार बनाता हैं.
फराह ने जब डायना के घर के लिविंग रूम में कदम रखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाईं और बोलीं, ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना बड़ा है! फराह का यह रिस्पांस बताता है कि डायना का घर वाकई रॉयल अंदाज़ में सजा हुआ है. बड़े-बड़े हॉल, ऊंची सीलिंग और खुला स्पेस इस घर को और भी शानदार बनाता हैं.
5/9
डायना के घर का टेरेस भी उतना ही खूबसूरत है. फराह ने जब वहां का नजारा देखा तो कहा कि यह किसी गार्डन से कम नहीं है. टेरेस पर तरह-तरह के पौधे लगे हैं, जो पूरे घर को एक नेचुरल और फ्रेश वाईब दे रहे हैं. मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा और खुला टेरेस मिलना किसी लक्ज़री से कम नहीं है.
डायना के घर का टेरेस भी उतना ही खूबसूरत है. फराह ने जब वहां का नजारा देखा तो कहा कि यह किसी गार्डन से कम नहीं है. टेरेस पर तरह-तरह के पौधे लगे हैं, जो पूरे घर को एक नेचुरल और फ्रेश वाईब दे रहे हैं. मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा और खुला टेरेस मिलना किसी लक्ज़री से कम नहीं है.
6/9
घर का किचन भी फराह की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा निकला. उन्होंने मज़ाक में कहा कि मुंबई के ज्यादातर घरों में इतना बड़ा किचन तो पूरे फ्लैट के बराबर होता है. डायना ने अपने घर के हर हिस्से को खूबसूरती से रखा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें क्लासिक डेकोर का काफी शौक है.
घर का किचन भी फराह की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा निकला. उन्होंने मज़ाक में कहा कि मुंबई के ज्यादातर घरों में इतना बड़ा किचन तो पूरे फ्लैट के बराबर होता है. डायना ने अपने घर के हर हिस्से को खूबसूरती से रखा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें क्लासिक डेकोर का काफी शौक है.
7/9
जब फराह ने डायना से पूछा कि वह यहां कब से रह रही हैं, तो डायना मुस्कराते हुए बोलीं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय से, ठीक 100 साल हो गए. मैं इस घर में रहने वाली चौथी जेनरेशन हूं. जैसे ही डायना फराह को ऊपर के फ्लोर पर ले गईं, फराह कुछ पल के लिए वोर्डलेस रह गईं. उन्होंने एक्ससिटेड होकर कहा, मैं बस देखना चाहती हूं कि यह कैसा घर है! हमने कई बड़े घर देखे हैं, लेकिन मुंबई के बीचोंबीच ऐसा घर मिलना सच में खास बात है. इस पर डायना ने मुस्कराते हुए कहा, शायद मैं वाकई में लकी हूं.
जब फराह ने डायना से पूछा कि वह यहां कब से रह रही हैं, तो डायना मुस्कराते हुए बोलीं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय से, ठीक 100 साल हो गए. मैं इस घर में रहने वाली चौथी जेनरेशन हूं. जैसे ही डायना फराह को ऊपर के फ्लोर पर ले गईं, फराह कुछ पल के लिए वोर्डलेस रह गईं. उन्होंने एक्ससिटेड होकर कहा, मैं बस देखना चाहती हूं कि यह कैसा घर है! हमने कई बड़े घर देखे हैं, लेकिन मुंबई के बीचोंबीच ऐसा घर मिलना सच में खास बात है. इस पर डायना ने मुस्कराते हुए कहा, शायद मैं वाकई में लकी हूं.
8/9
घर के अंदर की सॉफ्ट पेस्टल इंटीरियर्स, पिंक सोफे, फूलों वाले कुशन और विंटेज लैम्प देखकर फराह बोलीं, यह सब कुछ इतना प्यारा है… बिलकुल तुम्हारी तरह. घर को देखकर फराह ने मजाक में कहा, यह तो शाहरुख खान के ‘मन्नत’ जितना बड़ा है! लोखंडवाला के डांस स्टूडियो भी इतने बड़े नहीं होते.
घर के अंदर की सॉफ्ट पेस्टल इंटीरियर्स, पिंक सोफे, फूलों वाले कुशन और विंटेज लैम्प देखकर फराह बोलीं, यह सब कुछ इतना प्यारा है… बिलकुल तुम्हारी तरह. घर को देखकर फराह ने मजाक में कहा, यह तो शाहरुख खान के ‘मन्नत’ जितना बड़ा है! लोखंडवाला के डांस स्टूडियो भी इतने बड़े नहीं होते.
9/9
अगर डायना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो वह आखिरी बार फिल्म डू यू वाना पार्टनर में नजर आई थीं. अब वह अपनी अगली फिल्म सेक्शन 84 की तैयारी में हैं, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार नजर आएंगे. उनकी फिल्मों के साथ-साथ अब उनका घर भी चर्चा का कारण बन गया है और सहीं भी हैं, क्योंकि डायना का ये 100 साल पुराना आशियाना वाकई शाहरुख के मन्नत को भी टक्कर देता है.
अगर डायना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो वह आखिरी बार फिल्म डू यू वाना पार्टनर में नजर आई थीं. अब वह अपनी अगली फिल्म सेक्शन 84 की तैयारी में हैं, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार नजर आएंगे. उनकी फिल्मों के साथ-साथ अब उनका घर भी चर्चा का कारण बन गया है और सहीं भी हैं, क्योंकि डायना का ये 100 साल पुराना आशियाना वाकई शाहरुख के मन्नत को भी टक्कर देता है.
Published at : 28 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Diana Penty Cocktail

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget