डायना पेंटी का घर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, और इसकी वजह है फराह खान का वहां पहुंचना. फराह खान अपने यूट्यूब शो के ज़रिए इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के घरों का दौरा कर रही हैं, जहां वह फैंस को उनके घर की झलक दिखाती हैं. इस बार जब वह डायना पेंटी के घर पहुंचीं, तो उन्होंने जो देखा, उससे वो खुद दंग रह गईं. फराह की नज़र जैसे ही घर के हर कोने पर पड़ी, वो बार-बार यही कहती नजर आईं कि ऐसा खूबसूरत और रॉयल घर उन्होंने बहुत कम देखा है.
डायना पेंटी का ये घर मुंबई में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक हेरिटेज हाउस है, यानी लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना. शहर के बीचों-बीच मौजूद इस पुराने घर में आज भी पुराने जमाने की झलक देखने को मिलती है. इसकी दीवारों से लेकर खिड़कियों तक, हर जगह एक अलग ही विंटेज चार्म दिख रहा है.
इतना ही नहीं, डायना के घर में रखा हुआ फर्नीचर भी सौ साल से ज्यादा पुराना है. फराह ने जब घर का इंटीरियर देखा, तो उन्होंने बताया कि हर चीज़ में एक क्लासिक एलेगेंस झलकती है. लकड़ी की पुरानी अलमारियां, आर्टिस्टिक कुर्सियां और ट्रेडिशनल डाइनिंग सेट, सब कुछ ऐसा है जो पुराने समय की कहानी कहता है. डायना ने इस घर को उसकी ऑथेंटिक पहचान के साथ बनाए रखा है, जो इसे और भी खास बनाता है.
फराह ने जब डायना के घर के लिविंग रूम में कदम रखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाईं और बोलीं, ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग एरिया जितना बड़ा है! फराह का यह रिस्पांस बताता है कि डायना का घर वाकई रॉयल अंदाज़ में सजा हुआ है. बड़े-बड़े हॉल, ऊंची सीलिंग और खुला स्पेस इस घर को और भी शानदार बनाता हैं.
डायना के घर का टेरेस भी उतना ही खूबसूरत है. फराह ने जब वहां का नजारा देखा तो कहा कि यह किसी गार्डन से कम नहीं है. टेरेस पर तरह-तरह के पौधे लगे हैं, जो पूरे घर को एक नेचुरल और फ्रेश वाईब दे रहे हैं. मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा और खुला टेरेस मिलना किसी लक्ज़री से कम नहीं है.
घर का किचन भी फराह की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ा निकला. उन्होंने मज़ाक में कहा कि मुंबई के ज्यादातर घरों में इतना बड़ा किचन तो पूरे फ्लैट के बराबर होता है. डायना ने अपने घर के हर हिस्से को खूबसूरती से रखा है, जिससे पता चलता है कि उन्हें क्लासिक डेकोर का काफी शौक है.
जब फराह ने डायना से पूछा कि वह यहां कब से रह रही हैं, तो डायना मुस्कराते हुए बोलीं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय से, ठीक 100 साल हो गए. मैं इस घर में रहने वाली चौथी जेनरेशन हूं. जैसे ही डायना फराह को ऊपर के फ्लोर पर ले गईं, फराह कुछ पल के लिए वोर्डलेस रह गईं. उन्होंने एक्ससिटेड होकर कहा, मैं बस देखना चाहती हूं कि यह कैसा घर है! हमने कई बड़े घर देखे हैं, लेकिन मुंबई के बीचोंबीच ऐसा घर मिलना सच में खास बात है. इस पर डायना ने मुस्कराते हुए कहा, शायद मैं वाकई में लकी हूं.
घर के अंदर की सॉफ्ट पेस्टल इंटीरियर्स, पिंक सोफे, फूलों वाले कुशन और विंटेज लैम्प देखकर फराह बोलीं, यह सब कुछ इतना प्यारा है… बिलकुल तुम्हारी तरह. घर को देखकर फराह ने मजाक में कहा, यह तो शाहरुख खान के ‘मन्नत’ जितना बड़ा है! लोखंडवाला के डांस स्टूडियो भी इतने बड़े नहीं होते.
अगर डायना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो वह आखिरी बार फिल्म डू यू वाना पार्टनर में नजर आई थीं. अब वह अपनी अगली फिल्म सेक्शन 84 की तैयारी में हैं, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार नजर आएंगे. उनकी फिल्मों के साथ-साथ अब उनका घर भी चर्चा का कारण बन गया है और सहीं भी हैं, क्योंकि डायना का ये 100 साल पुराना आशियाना वाकई शाहरुख के मन्नत को भी टक्कर देता है.
Published at : 28 Oct 2025 12:14 PM (IST)