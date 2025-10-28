जब फराह ने डायना से पूछा कि वह यहां कब से रह रही हैं, तो डायना मुस्कराते हुए बोलीं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के समय से, ठीक 100 साल हो गए. मैं इस घर में रहने वाली चौथी जेनरेशन हूं. जैसे ही डायना फराह को ऊपर के फ्लोर पर ले गईं, फराह कुछ पल के लिए वोर्डलेस रह गईं. उन्होंने एक्ससिटेड होकर कहा, मैं बस देखना चाहती हूं कि यह कैसा घर है! हमने कई बड़े घर देखे हैं, लेकिन मुंबई के बीचोंबीच ऐसा घर मिलना सच में खास बात है. इस पर डायना ने मुस्कराते हुए कहा, शायद मैं वाकई में लकी हूं.