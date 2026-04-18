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बेहद खूबसूरत है 'कॉकटेल 2' की ये एक्ट्रेस, हर एक लुक में बेखरती है ग्लैम, देखें कृति सेनन की 10 ग्लैमरस फोटोज
Kriti Sanon Glamorous Photos: एक्ट्रेस कृति सेनन जल्द ही 'कॉकटेल 2' में धमाल मचाने को तैयार हैं. फिल्म की ये हसीना बेहद ही खूबसूरत है. उनकी ये तस्वीरें आपका दिल चुरा लेंगी.
कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वो काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज़ में नजर आएंगी. पर्दे के अलावा भी कृति सेनन अपनी रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आती हैं. उनका हर स्टाइल और हर लुक फैंस का ध्यान खींच लेता है. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिनमें उनका अलग-अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा.
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Published at : 18 Apr 2026 08:37 AM (IST)
Tags :Kriti Sanon Cocktail 2
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