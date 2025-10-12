हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकृति सेनन की 10 तस्वीरें: किसी अप्सरा से कम खूबसूरत नहीं हैं एक्ट्रेस, पतली फिगर पर लट्टू हैं फैंस

Kriti Sanon 10 Gorgeous Photos: कृति सेनन हर दिन फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इन्हीं में से कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं. डालिए इनपर एक नजर...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 12 Oct 2025 02:32 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन बहुत ही कम वक्त में अपना नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार कर चुकी हैं. इन दिनों वो ‘कॉकटेल 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसकी शूटिंग उन्होंने हाल ही में पूरी की. इसी बीच हम आपके लिए एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें लाए हैं.

कृति सेनन पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. एक्ट्रेस की सुपरहिट फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं. जिसमें उनकी एक्टिंग ने लोगों का दीवाना बनाया.
कृति सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं. जहां वो अपने काम और पर्सनल लाइफ की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 58 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
कृति सेनन 35 साल की हो चुकी हैं और उनकी अभी भी उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है. हर लुक में वो गजब ढहाती नजर आती हैं.
ये तस्वीरें कृति के क्रूज वेकेशन की है. जहां वो पिंक बिकिनी में नजर आई थी. फोटोज खूब वायरल भी हुई थी.
कृति सेनन पर व्हाइट कलर खूब सूट करता है. इसमें उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जता हैं.
इस फोटो में व्हाइट आउटफिट के साथ गोल्डन ज्वेलरी पहने हुए कृति सेनन एकदम अप्सरा लग रही हैं.
कृति सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं ट्रेडिशनल अवतार में भी फैंस के दिल का करार लूटती रहती हैं.
पिंक साड़ी में कृति सेनन अपनी पतल कमर फ्लॉन्ट कर रही है. जिसे देखकर फैंस लट्टू हो जाते हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन इन दिनों ‘कॉकटेल 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना संग नजर आएंगी.
Published at : 12 Oct 2025 02:32 PM (IST)
