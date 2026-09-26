गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडभावना को देखते ही दिल हार बैठे थे चंकी पांडे, घरवाले थे खिलाफ, फिर ऐसे रचाई शादी

भावना को देखते ही दिल हार बैठे थे चंकी पांडे, घरवाले थे खिलाफ, फिर ऐसे रचाई शादी

एक्टर चंकी पांडे की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. वो पहली नजर में ही भावना पांडे पर दिल हार बैठे थे. एक्टर के बर्थडे पर आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Sep 2026 02:15 PM (IST)
एक्टर चंकी पांडे की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. वो पहली नजर में ही भावना पांडे पर दिल हार बैठे थे. एक्टर के बर्थडे पर आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में.

बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने अपने लंबे फिल्मी करियर में ‘तेजाब’, ‘आंखें’ और ‘हाउसफुल’ जैसी फिल्मों में शानदार काम किया और अपने अलग अंदाज से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. आज, 26 सितंबर को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर आइए फिल्मों से अलग उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर डालते हैं. चलिए जानते है चंकी पांडे और भावना पांडे से पहली मुलाकात कैसे हुई थी.

1/7
चंकी पांडे और भावना पांडे की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.कपल की पहली मुलाकात दिल्ली के मशहूर नाइट क्लब में हुई थी.
चंकी पांडे और भावना पांडे की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.कपल की पहली मुलाकात दिल्ली के मशहूर नाइट क्लब में हुई थी.
2/7
उस समय भावना कॉलेज में थीं और चंकी एक फिल्म स्टार थे. पहली मुलाकात में ही एक्टर ने भावना ये उनका फोन नंबर मांग लिया था, वहीं भावना ने उन्हें गलत नंबर दे दिया.
उस समय भावना कॉलेज में थीं और चंकी एक फिल्म स्टार थे. पहली मुलाकात में ही एक्टर ने भावना ये उनका फोन नंबर मांग लिया था, वहीं भावना ने उन्हें गलत नंबर दे दिया.
3/7
इसके बाद कपल की मुलाकात फिर से हुई और दोनों के बीच लंबी बातचीत और फोन पर घंटों बातें होने लगीं, जिससे उनका लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ.
इसके बाद कपल की मुलाकात फिर से हुई और दोनों के बीच लंबी बातचीत और फोन पर घंटों बातें होने लगीं, जिससे उनका लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ.
4/7
चंकी ने उन्हें बेहद फिल्मी और अनोखे अंदाज में प्रपोज किया था. उन्होंने कहा था कि ये रिश्ता बहुत महंगा पड़ रहा है (फ्लाइट और फोन के खर्चे), इसलिए खर्च बचाने के लिए और एक ही शहर में रहने के लिए शादी कर लेनी चाहिए.
चंकी ने उन्हें बेहद फिल्मी और अनोखे अंदाज में प्रपोज किया था. उन्होंने कहा था कि ये रिश्ता बहुत महंगा पड़ रहा है (फ्लाइट और फोन के खर्चे), इसलिए खर्च बचाने के लिए और एक ही शहर में रहने के लिए शादी कर लेनी चाहिए.
5/7
हालांकि भावना के पिता शुरुआत में इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि चंकी एक एक्टर थे और मीडिया में उनकी 'कैसानोवा'वाली छवि की अफवाहें थीं.
हालांकि भावना के पिता शुरुआत में इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि चंकी एक एक्टर थे और मीडिया में उनकी 'कैसानोवा'वाली छवि की अफवाहें थीं.
6/7
समय के साथ भावना के पिता मान गए और दोनों ने 17 जनवरी 1998 को शादी कर ली.
समय के साथ भावना के पिता मान गए और दोनों ने 17 जनवरी 1998 को शादी कर ली.
7/7
आज कपल के दो बच्चे हैं. बड़ी बेटी अनन्या पांडे और छोटी बेटी रिसा पांडे हैं.
आज कपल के दो बच्चे हैं. बड़ी बेटी अनन्या पांडे और छोटी बेटी रिसा पांडे हैं.
Published at : 26 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Chunky Panday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'द पैराडाइज' का वर्ल्डवाइड कोहराम, 'ठग लाइफ'- 'रेट्रो' के लाइफटाइम कलेक्शन के उड़ाए परखच्चे
'द पैराडाइज' का वर्ल्डवाइड कोहराम, 'ठग लाइफ'- 'रेट्रो' के उड़ा दिए परखच्चे
मनोरंजन
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, लेकिन नानी की बनी भारत में 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
दूसरे दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी बनाया ये रिकॉर्ड
मनोरंजन
'नजरें मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं...', 'लव एंड वॉर' से विक्की कौशल की पहली झलक आई सामने
'लव एंड वॉर' से सामने आया विक्की कौशल का फर्स्ट लुक, दमदार अंदाज में दिखे एक्टर
मनोरंजन
'दिल चाहता है' के टाइटल ट्रैक के बने 21 मिक्स, शंकर महादेवन ने बताया गाने से जुड़ा दिलचस्प किस्सा
'दिल चाहता है' के टाइटल ट्रैक के बने 21 मिक्स, शंकर महादेवन का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान के समर्थन में मार्च से घबराए शहबाज! 22 हजार पुलिसकर्मी तैनात, इस्लमाबाद बंद
इमरान के समर्थन में मार्च से घबराए शहबाज! 22 हजार पुलिसकर्मी तैनात, इस्लमाबाद बंद
पंजाब
तरनतारन में अकाली सरपंच के पति की हत्या, घर के बाहर मारी गोली
तरनतारन में अकाली सरपंच के पति की हत्या, घर के बाहर मारी गोली
क्रिकेट
वेस्टइंडीज सीरीज में बदलेगा विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर? नए एक्पेरिमेंट की तैयारी
वेस्टइंडीज सीरीज में बदलेगा विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर? नए एक्पेरिमेंट की तैयारी
साउथ सिनेमा
'दसारा' के बाद नानी ने श्रीकांत ओडेला संग 'द पैराडाइज' क्यों की? एक्टर बोले- 'एक बहुत ही रॉ एनर्जी...'
'एक बहुत ही अनोखी और रॉ एनर्जी...' नानी ने बताई 'द पैराडाइज' करने की वजह
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
हेल्थ
जानवर गंदा पानी भी पचा लेते हैं इंसान क्यों नहीं, कितना अलग है सिस्टम?
जानवर गंदा पानी भी पचा लेते हैं इंसान क्यों नहीं, कितना अलग है सिस्टम?
शिक्षा
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
CBSE के नए बॉस IAS मंदीप के भंडारी कौन हैं, जानें कैसा रहा सफर? 
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget