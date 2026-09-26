भावना को देखते ही दिल हार बैठे थे चंकी पांडे, घरवाले थे खिलाफ, फिर ऐसे रचाई शादी

चंकी ने उन्हें बेहद फिल्मी और अनोखे अंदाज में प्रपोज किया था. उन्होंने कहा था कि ये रिश्ता बहुत महंगा पड़ रहा है (फ्लाइट और फोन के खर्चे), इसलिए खर्च बचाने के लिए और एक ही शहर में रहने के लिए शादी कर लेनी चाहिए.