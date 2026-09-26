एक्सप्लोरर
भावना को देखते ही दिल हार बैठे थे चंकी पांडे, घरवाले थे खिलाफ, फिर ऐसे रचाई शादी
एक्टर चंकी पांडे की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. वो पहली नजर में ही भावना पांडे पर दिल हार बैठे थे. एक्टर के बर्थडे पर आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में.
बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ने अपने लंबे फिल्मी करियर में ‘तेजाब’, ‘आंखें’ और ‘हाउसफुल’ जैसी फिल्मों में शानदार काम किया और अपने अलग अंदाज से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. आज, 26 सितंबर को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर आइए फिल्मों से अलग उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर डालते हैं. चलिए जानते है चंकी पांडे और भावना पांडे से पहली मुलाकात कैसे हुई थी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :Chunky Panday
बॉलीवुड
8 Photos
'हुंकार' की स्क्रीनिंग में छाए रणवीर सिंह, फातिमा-अनीत पड्डा के ग्लैमरस अंदाज ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
7 Photos
खूबसूरती और स्टाइल से छाई बॉलीवुड की ये 7 एक्ट्रेसेस ,जानें कैसे शुरू हुआ फिल्मी सफर
बॉलीवुड
7 Photos
'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के सेट पर पहुंची 'द वन' की टीम, तमन्ना भाटिया ने लूटी महफिल
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'द पैराडाइज' का वर्ल्डवाइड कोहराम, 'ठग लाइफ'- 'रेट्रो' के उड़ा दिए परखच्चे
मनोरंजन
दूसरे दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी बनाया ये रिकॉर्ड
मनोरंजन
'लव एंड वॉर' से सामने आया विक्की कौशल का फर्स्ट लुक, दमदार अंदाज में दिखे एक्टर
मनोरंजन
'दिल चाहता है' के टाइटल ट्रैक के बने 21 मिक्स, शंकर महादेवन का खुलासा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion