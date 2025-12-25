एक्सप्लोरर
Christmas Party 2025: रकुल प्रीत सिंह की क्रिसमस पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, रवि -सरगुन से लेकर जेनेलिया-रितेश तक आए नजर
टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में सेलेब्स को न्यू ईयर पार्टी हो या क्रिसमस पार्टी धूम-धाम से मनाना बेहद ही पसंद है. इस मौके पर बी-टाउन के सितारों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है.
रकुल प्रीत सिंह ने भी अपने घर पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया. इस दौरान रवि दुबे और सरगुन मेहता से लेकर जेनेलिया डिसूजा- रितेश देशमुख और भूमि पेडनेकर तक इस पार्टी में स्पॉट किए गए.
Published at : 25 Dec 2025 12:28 PM (IST)
