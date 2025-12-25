Christmas Party 2025: रकुल प्रीत सिंह की क्रिसमस पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, रवि -सरगुन से लेकर जेनेलिया-रितेश तक आए नजर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडChristmas Party 2025: रकुल प्रीत सिंह की क्रिसमस पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, रवि -सरगुन से लेकर जेनेलिया-रितेश तक आए नजर

टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में सेलेब्स को न्यू ईयर पार्टी हो या क्रिसमस पार्टी धूम-धाम से मनाना बेहद ही पसंद है. इस मौके पर बी-टाउन के सितारों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 12:28 PM (IST)
रकुल प्रीत सिंह ने भी अपने घर पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया. इस दौरान रवि दुबे और सरगुन मेहता से लेकर जेनेलिया डिसूजा- रितेश देशमुख और भूमि पेडनेकर तक इस पार्टी में स्पॉट किए गए.

रवि दुबे और सरगुन मेहता को रकुल प्रीत सिंह के घर के बाहर स्पॉट किया गया. इस कपल ने पैप्स को जमकर पोज दिए.
रकुल प्रीत सिंह की क्रिसमस पार्टीमें भूमि पेडनेकर भी शामिल होने पहुंची. इस दौरान वो ब्लैक आउटफिट में स्टनिंग लगीं.
