वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम

आमतौर पर वैलेंटाइन्स वीक में चॉकलेट डे आते ही दिमाग में मीठी चॉकलेट्स दिल के शेप वाले बॉक्स और ढेर सारी कैलोरी घूमने लगती हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड ने चॉकलेट को खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड सेट कर दिया है. जी हां इस सीजन ‘चॉकलेट ब्राउन’ बन चुका है सबसे पसंदीदा फैशन कलर. सिल्क हो लेदर हो या फिर शाइनी सीक्विन्स बॉलीवुड की डीवाज ने ब्राउन को इतने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है कि बस देखते ही बनता है.