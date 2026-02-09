एक्सप्लोरर
वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम
Chocolate Day Special: वैलेंटाइन वीक के चॉकलेट डे पर इस बार बॉलीवुड ने मिठास खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड सेट कर दिया है. ‘चॉकलेट ब्राउन’ कलर इस सीजन का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बनकर सामने आया है.
वैलेंटाइन वीक आते ही दिमाग में सबसे पहले चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स और मीठी-मीठी ट्रीट्स घूमने लगती हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड ने चॉकलेट डे को थोड़ा अलग ही ट्विस्ट दे दिया है. मिठास खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड चल पड़ा है और ‘चॉकलेट ब्राउन’ कलर बन गया है सीजन का सबसे हॉट फैशन स्टेटमेंट. सिल्क साड़ी से लेकर लेदर ड्रेसेज और को-ऑर्ड सेट्स तक बॉलीवुड डीवाज ने इस ब्राउन शेड को ऐसे कैरी किया है कि फैशन लवर्स की नजरें थम ही नहीं रहीं है.
Published at : 09 Feb 2026 04:09 PM (IST)
बॉलीवुड
