वैलेंटाइन वीक में छाया 'चॉकलेट ब्राउन' ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम

वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम

Chocolate Day Special: वैलेंटाइन वीक के चॉकलेट डे पर इस बार बॉलीवुड ने मिठास खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड सेट कर दिया है. ‘चॉकलेट ब्राउन’ कलर इस सीजन का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बनकर सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 04:09 PM (IST)
Chocolate Day Special: वैलेंटाइन वीक के चॉकलेट डे पर इस बार बॉलीवुड ने मिठास खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड सेट कर दिया है. ‘चॉकलेट ब्राउन’ कलर इस सीजन का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बनकर सामने आया है.

वैलेंटाइन वीक आते ही दिमाग में सबसे पहले चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स और मीठी-मीठी ट्रीट्स घूमने लगती हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड ने चॉकलेट डे को थोड़ा अलग ही ट्विस्ट दे दिया है. मिठास खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड चल पड़ा है और ‘चॉकलेट ब्राउन’ कलर बन गया है सीजन का सबसे हॉट फैशन स्टेटमेंट. सिल्क साड़ी से लेकर लेदर ड्रेसेज और को-ऑर्ड सेट्स तक बॉलीवुड डीवाज ने इस ब्राउन शेड को ऐसे कैरी किया है कि फैशन लवर्स की नजरें थम ही नहीं रहीं है.

आमतौर पर वैलेंटाइन्स वीक में चॉकलेट डे आते ही दिमाग में मीठी चॉकलेट्स दिल के शेप वाले बॉक्स और ढेर सारी कैलोरी घूमने लगती हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड ने चॉकलेट को खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड सेट कर दिया है. जी हां इस सीजन 'चॉकलेट ब्राउन' बन चुका है सबसे पसंदीदा फैशन कलर. सिल्क हो लेदर हो या फिर शाइनी सीक्विन्स बॉलीवुड की डीवाज ने ब्राउन को इतने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है कि बस देखते ही बनता है.
आमतौर पर वैलेंटाइन्स वीक में चॉकलेट डे आते ही दिमाग में मीठी चॉकलेट्स दिल के शेप वाले बॉक्स और ढेर सारी कैलोरी घूमने लगती हैं. लेकिन इस बार बॉलीवुड ने चॉकलेट को खाने के बजाय पहनने का ट्रेंड सेट कर दिया है. जी हां इस सीजन ‘चॉकलेट ब्राउन’ बन चुका है सबसे पसंदीदा फैशन कलर. सिल्क हो लेदर हो या फिर शाइनी सीक्विन्स बॉलीवुड की डीवाज ने ब्राउन को इतने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया है कि बस देखते ही बनता है.
विद्या बालन- विद्या बालन मतलब क्लास और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. ब्राउन सिल्क साड़ी और उस पर गोल्ड बॉर्डर बिल्कुल किसी विंटेज, हैंडमेड चॉकलेट बार जैसा फील देता है. रिच एलिगेंट और ऐसा लुक जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है.
विद्या बालन- विद्या बालन मतलब क्लास और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. ब्राउन सिल्क साड़ी और उस पर गोल्ड बॉर्डर बिल्कुल किसी विंटेज, हैंडमेड चॉकलेट बार जैसा फील देता है. रिच एलिगेंट और ऐसा लुक जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है.
Published at : 09 Feb 2026 04:09 PM (IST)
