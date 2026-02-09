हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचॉकलेट डे 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स

चॉकलेट डे 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स

Chocolate Day 2026: आज 9 फरवरी की सभी चॉकलेट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर हम बॉलीवुड के उन सितारों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें चॉकलेट से बेहद प्यार है. देखिए लिस्ट ने किसका नाम शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 09:13 PM (IST)
Chocolate Day 2026: आज 9 फरवरी की सभी चॉकलेट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर हम बॉलीवुड के उन सितारों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें चॉकलेट से बेहद प्यार है. देखिए लिस्ट ने किसका नाम शामिल है.

प्यार के इजहार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक छोटी-सी चॉकलेट भी दिल की बात कह जाती है. वैलेंटाइन वीक का चॉकलेट डे इसी मिठास का जश्न है, जब लोग अपने पार्टनर को चॉकलेट देकर प्यार जताते हैं. वहीं आज 9 फरवरी को चॉकलेट डे के खास दिन पर हम उन बॉलीवुड सिलेब्स की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें चॉकलेट से बहुत प्यार है.

एक्ट्रसे आलिया भट्ट चॉकलेट खाने की शौकीन हैं. वो कई बार ये खुलासा कर चुकी हैं कि वो चॉकलेट की बहुत बड़ी दीवानी हैं. वो चॉकलेट खाने के लिए हर दिन राजी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस ट्रेनर से उन्हें चॉकलेट खाने की परमिशन नहीं मिलती है.
एक्ट्रसे आलिया भट्ट चॉकलेट खाने की शौकीन हैं. वो कई बार ये खुलासा कर चुकी हैं कि वो चॉकलेट की बहुत बड़ी दीवानी हैं. वो चॉकलेट खाने के लिए हर दिन राजी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस ट्रेनर से उन्हें चॉकलेट खाने की परमिशन नहीं मिलती है.
करीना कपूर का नाम सबसे फिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता हैं. अपने सख्त वर्कआउट रूटीन के बावजूद, वो अपनी हर फेवरेट चीज का खूब आनंद लेती है. एक बार उन्होंने बताया था कि अपनी आंखों के सामने चॉकलेट देखने के बाद वह उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाती हैं. उन्होंने बताया था कि उन्हें बहन करिश्मा के हाथों का चॉकलेट केक खाना बेहद पसंद है.
करीना कपूर का नाम सबसे फिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता हैं. अपने सख्त वर्कआउट रूटीन के बावजूद, वो अपनी हर फेवरेट चीज का खूब आनंद लेती है. एक बार उन्होंने बताया था कि अपनी आंखों के सामने चॉकलेट देखने के बाद वह उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाती हैं. उन्होंने बताया था कि उन्हें बहन करिश्मा के हाथों का चॉकलेट केक खाना बेहद पसंद है.
Published at : 09 Feb 2026 09:13 PM (IST)
Sonam Kapoor Kareena Kapoor Khan Deepika Padukone Deepika Padukone' Alia Bhatt

