करीना कपूर का नाम सबसे फिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता हैं. अपने सख्त वर्कआउट रूटीन के बावजूद, वो अपनी हर फेवरेट चीज का खूब आनंद लेती है. एक बार उन्होंने बताया था कि अपनी आंखों के सामने चॉकलेट देखने के बाद वह उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाती हैं. उन्होंने बताया था कि उन्हें बहन करिश्मा के हाथों का चॉकलेट केक खाना बेहद पसंद है.