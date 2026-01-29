एक्सप्लोरर
सलमान खान की हीरोइन के सादगीभरे अंदाज ने फैंस का जीता दिल, चित्रांगदा सिंह का एयरपोर्ट लुक वायरल
Chitrangada Singh airport look: मुंबई एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह सिंपल और एलिगेंट लुक में स्पॉट हुईं. व्हाइट प्रिंटेड ड्रेस, मिनिमल मेकअप और कंफर्टेबल स्टाइल में वो बेहद ग्रेसफुल लगीं.
मुंबई एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को हाल ही में स्पॉट किया गया जहां वो अपने सिंपल लेकिन क्लासी लुक से सबका ध्यान खींचती नजर आई है. बिना ज्यादा तामझाम के भी कैसे स्टाइलिश दिखा जाए ये चित्रांगदा एक बार फिर साबित करती दिखी है.
Published at : 29 Jan 2026 08:58 PM (IST)
