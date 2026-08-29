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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड50 की उम्र में 30 की लगती हैं चित्रांगदा सिंह, क्या है उनकी फिटनेस का राज?

50 की उम्र में 30 की लगती हैं चित्रांगदा सिंह, क्या है उनकी फिटनेस का राज?

एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह 30 अगस्त को अपना 50 वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस उम्र में भी वो अपनी फिटनेस से लोगों को हैरान कर देती हैं. आइए जानते हैं वो कैसे खुद को इतना फिट रखती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 29 Aug 2026 09:39 PM (IST)
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह 30 अगस्त को अपना 50 वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस उम्र में भी वो अपनी फिटनेस से लोगों को हैरान कर देती हैं. आइए जानते हैं वो कैसे खुद को इतना फिट रखती हैं.

50 साल की उम्र में भी चित्रांगदा सिंह की खूबसूरती और फिटनेस का जलवा बरकरार है. एक्ट्रेस को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. चित्रांगदा के 50वें बर्थडे के मौके पर जानते हैं की फिटनेस का वो राज, जो उन्हें आज भी इतना यंग और फिट रखता है.

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चित्रांगदा सिंह 30 अगस्त को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर लगता है जैसे उम्र ने उन पर असर ही नहीं किया.
चित्रांगदा सिंह 30 अगस्त को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर लगता है जैसे उम्र ने उन पर असर ही नहीं किया.
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उनकी ग्लोइंग स्किन और फिट बॉडी अक्सर फैंस का ध्यान खींचती है. एक्ट्रेस ने एक बार अपने डेली रूटीन और खान-पान को लेकर खुलकर बात की थी.
उनकी ग्लोइंग स्किन और फिट बॉडी अक्सर फैंस का ध्यान खींचती है. एक्ट्रेस ने एक बार अपने डेली रूटीन और खान-पान को लेकर खुलकर बात की थी.
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चित्रांगदा सिंह 'लेट्स टॉक विद नमिता' के पॉडकास्ट में अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि सुबह उठते ही वो गरम पानी पीती हैं.
चित्रांगदा सिंह 'लेट्स टॉक विद नमिता' के पॉडकास्ट में अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि सुबह उठते ही वो गरम पानी पीती हैं.
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इसके लिए वो जीरा और अजवाइन को पानी में भिगोकर उबालती हैं और उसमें नींबू डालकर पीती हैं. इसके बाद वो भीगे हुए बादाम खाती हैं.
इसके लिए वो जीरा और अजवाइन को पानी में भिगोकर उबालती हैं और उसमें नींबू डालकर पीती हैं. इसके बाद वो भीगे हुए बादाम खाती हैं.
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चित्रांगदा सिंह का नाश्ता भी काफी हल्का और हेल्दी होता है. एक्ट्रेस ने बताया कि था सुबह के वक्त वो एक कीवी और एक छोटी कटोरी पपीता खाती हैं.
चित्रांगदा सिंह का नाश्ता भी काफी हल्का और हेल्दी होता है. एक्ट्रेस ने बताया कि था सुबह के वक्त वो एक कीवी और एक छोटी कटोरी पपीता खाती हैं.
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चित्रांगदा किसी भी फैड डाइट को फॉलो करने में यकीन नहीं रखतीं. वो घर का बना फ्रेश और सिंपल खाना खाना पसंद करती हैं, जैसे चिकन सलाद, पनीर या दही.
चित्रांगदा किसी भी फैड डाइट को फॉलो करने में यकीन नहीं रखतीं. वो घर का बना फ्रेश और सिंपल खाना खाना पसंद करती हैं, जैसे चिकन सलाद, पनीर या दही.
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वो हफ्ते में करीब 4 दिन एक्सरसाइज करती हैं. खुद को फिट और टोन्ड रखने के लिए वो पिलेट्स करना पसंद करती हैं.
वो हफ्ते में करीब 4 दिन एक्सरसाइज करती हैं. खुद को फिट और टोन्ड रखने के लिए वो पिलेट्स करना पसंद करती हैं.
Published at : 29 Aug 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh

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