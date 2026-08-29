एक्सप्लोरर
50 की उम्र में 30 की लगती हैं चित्रांगदा सिंह, क्या है उनकी फिटनेस का राज?
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह 30 अगस्त को अपना 50 वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. इस उम्र में भी वो अपनी फिटनेस से लोगों को हैरान कर देती हैं. आइए जानते हैं वो कैसे खुद को इतना फिट रखती हैं.
50 साल की उम्र में भी चित्रांगदा सिंह की खूबसूरती और फिटनेस का जलवा बरकरार है. एक्ट्रेस को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. चित्रांगदा के 50वें बर्थडे के मौके पर जानते हैं की फिटनेस का वो राज, जो उन्हें आज भी इतना यंग और फिट रखता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Aug 2026 09:39 PM (IST)
Tags :Chitrangada Singh
बॉलीवुड
21 Photos
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
बॉलीवुड
9 Photos
बेटी ने दिया कंधा, पत्नी अरुणा का बुरा हाल, कुकू कोहली के अंतिम दर्शन में विक्की-कैटरीना समेत पहुंचे सितारे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
चौथे दिन 'टॉक्सिक' कितनी कर रही कमाई? जानें-हर घंटे का कलेक्शन
मनोरंजन
'इंडियन हीथ लेजर...', 'टॉक्सिक' देख हनी सिंह ने यश का दिया नया निक नेम
मनोरंजन
'टॉक्सिक' ने हिंदी में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, राजामौली की RRR का तोड़ा रिकॉर्ड
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' में एंट्री लेंगी कनिका मान, 'खतरों के खिलाड़ी 12' में भी बिखेर चुकी हैं जलवा
Advertisement
बॉलीवुड
21 Photos
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
Opinion