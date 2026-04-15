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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडचित्रांगदा सिंह का स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक, व्हाइट को-ऑर्ड सेट में गॉर्जियस लगीं सलमान खान की हीरोइन

चित्रांगदा सिंह का स्टाइलिश एयरपोर्ट लुक, व्हाइट को-ऑर्ड सेट में गॉर्जियस लगीं सलमान खान की हीरोइन

Chitrangada Singh Airport Look Photos: अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Apr 2026 07:18 PM (IST)
Chitrangada Singh Airport Look Photos: अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.

चित्रांगदा सिंह जल्द ही सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ में नजर आने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां वो स्टाइलिश लुक में दिखी. एयरपोर्ट से उनकी कई फोटोज सामने आई हैं.

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एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को आज दोपहर मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को आज दोपहर मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
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इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने क्लासी लुक से एयरपोर्ट पर मौजूद सभी का ध्यान खींच लिया.
इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने क्लासी लुक से एयरपोर्ट पर मौजूद सभी का ध्यान खींच लिया.
Published at : 15 Apr 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Chitrangada Singh Maatrubhumi

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