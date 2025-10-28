एक्सप्लोरर
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
छठ पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया. बिहार में इस पूजा का बहुत महत्व है. मनोज तिवारी ने भी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ मिलकर छठ पूजा का त्योहार मनाया.
सुरभि तिवारी ने छठ पूजा मनाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिख रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 06:41 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
बॉलीवुड
8 Photos
अदिति राव हैदरी की 8 तस्वीरें: हर लुक में झलकती है रॉयल्टी, अदाएं लूट लेंगी आपका करार
बॉलीवुड
15 Photos
सतीश शाह प्रेयर मीट: बेबस दिखीं पत्नी मधु, रुपाली से शत्रुघ्न सिन्हा तक शामिल हुए ये स्टार्स
बॉलीवुड
7 Photos
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion