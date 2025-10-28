हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य

मनोज तिवारी की पत्नी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संग की छठ पूजा, यमुना में खड़े होकर दिया सूर्य को अर्घ्य

छठ पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया. बिहार में इस पूजा का बहुत महत्व है. मनोज तिवारी ने भी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ मिलकर छठ पूजा का त्योहार मनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 06:41 AM (IST)
छठ पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया. बिहार में इस पूजा का बहुत महत्व है. मनोज तिवारी ने भी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ मिलकर छठ पूजा का त्योहार मनाया.

सुरभि तिवारी ने छठ पूजा मनाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिख रही हैं.

1/7
मनोज तिवारी को घाट किनारे युमना नदी को प्रणाम करते हुए देखा गया.
मनोज तिवारी को घाट किनारे युमना नदी को प्रणाम करते हुए देखा गया.
2/7
मनोज तिवारी और सुरभि तिवारी ने पूरे रीति-रिवाज के साथ ये त्योहार मनाया.
मनोज तिवारी और सुरभि तिवारी ने पूरे रीति-रिवाज के साथ ये त्योहार मनाया.
3/7
मनोज तिवारी को येलो कलर के धोती और कुर्ता में देखा गया.
मनोज तिवारी को येलो कलर के धोती और कुर्ता में देखा गया.
4/7
सुरभि की बात करें तो उन्होंने भी येलो कलर की साड़ी पहनी. वो यमुना किनारे पूजा करती दिखीं. उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया.
सुरभि की बात करें तो उन्होंने भी येलो कलर की साड़ी पहनी. वो यमुना किनारे पूजा करती दिखीं. उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया.
5/7
सुरभि ने नेकलेस, चूड़ियां और सिंदूर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया. वो छठी मैया की पूजा करते हुए बहुत खुश दिखीं.
सुरभि ने नेकलेस, चूड़ियां और सिंदूर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया. वो छठी मैया की पूजा करते हुए बहुत खुश दिखीं.
6/7
सुरभि ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूजा की.
सुरभि ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पूजा की.
7/7
सुरभि ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- जय छठी मैया. सुरभि की ये तस्वीरें वायरल हैं.
सुरभि ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- जय छठी मैया. सुरभि की ये तस्वीरें वायरल हैं.
Published at : 28 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Surbhi Tiwari Chhath Puja 2025 MANOJ TIWARI

