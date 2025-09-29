हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'



Charu-Rajeev Reunion: चारू असोपा हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान अपनी बेटी और एक्स पति राजीव सेन के साथ नजर आईं. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें देख फैंस ने कपल के रीयूनियन की खुशी जताई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 02:35 PM (IST)


टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा और राजीव सेन की शादी और रिश्ता अक्सर सुर्खियों में रहा है. दोनों ने साल 2019 में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके बीच मनमुटाव और दूरी की खबरें आने लगीं. कभी तलाक, तो कभी पैच-अप की बातें उनके रिश्ते को हमेशा चर्चा में रखती रहीं. हाल ही में दुर्गा पूजा के मौके पर चारु अपनी बेटी और एक्स पति राजीव सेन के साथ नजर आईं, जिसे देखकर फैंस ने दोनों के साथ आने की इच्छा जाहिर की और उन्हें अलग न होने की सलाह दी.

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस चारु असोपा और उनके एक्स पति राजीव सेन हाल ही में अपनी बेटी ज़ियाना के साथ कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाते नजर आए. तलाक के बाद दोनों का इस तरह एक साथ आना फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था. तस्वीरें के होते ही लोगों ने जमकर अपनी रिएक्शन दीं और उन्हें साथ देखकर भावुक हो उठे.

पूरे परिवार ने इस मौके पर ट्रेडिशनल बंगाली लुक अपनाया. चारु असोपा ने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी, जिस पर लाल बॉर्डर था. इसे उन्होंने लाल ब्लाउज, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, गोल्डन गहनों और हाथों में लाल चूड़ियों के साथ कंप्लीट किया. उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और त्योहार के इमोशन को दिखा रहा था.

वहीं, राजीव सेन ने लाल रंग का कुर्ता पहना, जिस पर गोल्डन कारीगरी थी, और इसे सफेद पायजामे के साथ स्टाइल किया. उनका लुक भी ट्रेडिशनल और रॉयल दोनों का मेल लग रहा था. बेटी ज़ियाना भी अपने माता-पिता से मैच करती हुई लाल और क्रीम कॉम्बिनेशन के आउटफिट में दिखीं. उनकी प्यारी मुस्कान तस्वीरों की जान बन गई.

राजीव ने इस मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा – “ ऑल रेडी फॉर दुर्गा पूजा फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ जॉय”. इस कैप्शन से साफ झलकता है कि वे अपने परिवार संग त्योहार की खुशी मनाने के लिए बेहद एक्साइटेड थे.

सोशल मीडिया पर फैंस ने इस तस्वीर को खूब पसंद किया. कई लोगों ने लिखा कि दोनों को अब अलग नहीं होना चाहिए और हमेशा बेटी के साथ ऐसे ही रहना चाहिए. किसी ने कहा – “छोटी बच्ची कितनी खुश लग रही है, आपको देखकर अच्छा लगता है.” तो किसी ने भावुक होकर लिखा – “अब कभी अलग मत होना, साथ रहो और खुश रहो.”

यह पूरा मौका सिर्फ एक त्योहार का जश्न नहीं था, बल्कि उस परिवार की एक झलक भी थी, जिसे लोग फिर से एक साथ देखना चाहते हैं. चारु और राजीव का ट्रेडिशनल अंदाज़, ज़ियाना की प्यारी मुस्कान और फैंस की दुआएं इस तस्वीर को और भी खास बना देती हैं. इस मुलाकात ने लोगों के मन में उम्मीद जगा दी है कि शायद दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दें और हमेशा के लिए साथ हो जाएं.

वर्कफ्रंट की बात करे तो चारु असोपा मुख्य रूप से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उन्होंने कई लोकप्रिय सीरियल में एक्टिंग किया है. इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और फैन्स के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ शेयर करती रहती हैं. रंजीव सेन फिल्मों और टीवी में काम करते हैं और हाल ही में वे वेब सीरीज और छोटे स्क्रीन प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए हैं.

Published at : 29 Sep 2025 02:35 PM (IST)
