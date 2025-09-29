एक्सप्लोरर
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
Charu-Rajeev Reunion: चारू असोपा हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान अपनी बेटी और एक्स पति राजीव सेन के साथ नजर आईं. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें देख फैंस ने कपल के रीयूनियन की खुशी जताई.
टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा और राजीव सेन की शादी और रिश्ता अक्सर सुर्खियों में रहा है. दोनों ने साल 2019 में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके बीच मनमुटाव और दूरी की खबरें आने लगीं. कभी तलाक, तो कभी पैच-अप की बातें उनके रिश्ते को हमेशा चर्चा में रखती रहीं. हाल ही में दुर्गा पूजा के मौके पर चारु अपनी बेटी और एक्स पति राजीव सेन के साथ नजर आईं, जिसे देखकर फैंस ने दोनों के साथ आने की इच्छा जाहिर की और उन्हें अलग न होने की सलाह दी.
Published at : 29 Sep 2025 02:35 PM (IST)
Tags :Sushmita Sen Charu Asopa Rajeev Sen
