बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'

यह पूरा मौका सिर्फ एक त्योहार का जश्न नहीं था, बल्कि उस परिवार की एक झलक भी थी, जिसे लोग फिर से एक साथ देखना चाहते हैं. चारु और राजीव का ट्रेडिशनल अंदाज़, ज़ियाना की प्यारी मुस्कान और फैंस की दुआएं इस तस्वीर को और भी खास बना देती हैं. इस मुलाकात ने लोगों के मन में उम्मीद जगा दी है कि शायद दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दें और हमेशा के लिए साथ हो जाएं.