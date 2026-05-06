हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिंक अनारकली सूट और बालों में गजरा, अनन्या पांडे ने दिखाईं दिलकश अदाएं, नजरें हटाना मुश्किल

पिंक अनारकली सूट और बालों में गजरा, अनन्या पांडे ने दिखाईं दिलकश अदाएं, नजरें हटाना मुश्किल

Ananya Panday: एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पिंक कलर का अनारकली सूट पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 May 2026 06:54 PM (IST)
Ananya Panday: एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पिंक कलर का अनारकली सूट पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म के हीरो लक्ष्य हैं. ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अनन्या आजकल फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पिंक कलर का अनारकली सूट पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती है. उन्होंने हाल ही में फैंस के बीच अपना ट्रेडिशनल लुक शेयर किया, जिसमें वो पेस्टल पिंक कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं. इस सूट पर गोल्डन बॉर्डर का बारीक काम उनके लुक को रिच और एलीगेंट टच दे रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती है. उन्होंने हाल ही में फैंस के बीच अपना ट्रेडिशनल लुक शेयर किया, जिसमें वो पेस्टल पिंक कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं. इस सूट पर गोल्डन बॉर्डर का बारीक काम उनके लुक को रिच और एलीगेंट टच दे रहा है.
2/7
सॉफ्ट, एलीगेंट और ट्रेडिशनल वाइब से भरपूर अनन्या पांडे का यह लुक बेहद ग्रेसफुल लग रहा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सॉफ्ट, एलीगेंट और ट्रेडिशनल वाइब से भरपूर अनन्या पांडे का यह लुक बेहद ग्रेसफुल लग रहा है. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 06 May 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Chand Mera Dil

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
UAE एयरस्पेस बंद होने से मस्कट में फंसी थीं अमीषा पटेल, लंबे इंतजार के बाद मुंबई पहुंचीं एक्ट्रेस
UAE एयरस्पेस बंद होने से मस्कट में फंसी थीं अमीषा पटेल, लंबे इंतजार के बाद मुंबई पहुंचीं एक्ट्रेस
मनोरंजन
Citadel 2 Review: बिना चावल की बिरयानी निकली प्रियंका चोपड़ा की ये सीरीज, न सस्पेंस, न थ्रिल न ढंग की कहानी
सिटाडेल 2 रिव्यू: बिना चावल की बिरयानी निकली प्रियंका चोपड़ा की ये सीरीज, न सस्पेंस, न थ्रिल न ढंग की कहानी
मनोरंजन
अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, काम से लिया ब्रेक, पढ़ें पूरी डिटेल्स
अक्षय कुमार ने करवाई आंख की सर्जरी, काम से लिया ब्रेक, पढ़ें पूरी डिटेल्स
मनोरंजन
सलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' के मेकर्स ने दी सफाई
सलमान खान की SVC63 की वजह से प्रभास की फिल्म होगी पोस्टपोन? 'स्पिरिट' के मेकर्स ने दी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Tamilnadu Election Result: Congress ने TVK को सशर्त दिया समर्थन | Vijay Thalapathy | AIADMK
Tamilnadu Election Result: आज राज्यपाल से मिलेंगे TVK Vijay Thalapathy | TVK | Breaking | AIADMK
Bengal Violence: सुबह होते ही बंगाल में फिर भड़की हिंसा! | West Bengal Result | Mamata | Suvendu
Bengal Violence: बंगाल में भारी बवाल! TMC दफ्तर में लगाई आग! | Mamata | West Bengal Result | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

आचार्य पवन त्रिपाठी
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
सनातन का महाशंखनाद: बंगाल से तमिलनाडु तक तुष्टीकरण के 'किले' ध्वस्त
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'आतंकवादी हमला होने वाला है', मुंबई के ताज और ट्राइडेंट होटल में अटैक की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट
'आतंकवादी हमला होने वाला है', मुंबई के ताज और ट्राइडेंट होटल में अटैक की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट
इंडिया
Explained: सिर्फ केरल में सरकार बना पाई कांग्रेस! 141 साल पुरानी पार्टी कैसे 4 राज्यों तक सिमटी, पतन के 5 बड़े संकेत
केरल में सरकार बना पाई कांग्रेस! 141 साल पुरानी पार्टी कैसे 4 राज्यों तक सिमटी? पतन के 5 संकेत
आईपीएल 2026
जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!
जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!
जम्मू और कश्मीर
BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'
BJP का जिक्र कर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी...'
इंडिया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज, खूब सुनाया
'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आपने आरोपी पति को जमानत दे दी', दहेज मामले में HC के फैसले से SC नाराज
विश्व
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
ईरान वॉर के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी टेंशन, ताइवान के पास मंडरा रहे चीनी युद्धपोत से हड़कंप
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
हेल्थ
8 Hours Sleep But Still Tired: 8 घंटे सोकर भी नहीं मिट रही थकान, इस गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा शरीर
8 घंटे सोकर भी नहीं मिट रही थकान, इस गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहा शरीर
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget