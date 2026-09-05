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'चमेली' से लेकर 'जब वी मेट' तक, 'दायरा' से पहले जरूर देखें करीना कपूर की ये 7 फिल्में
करीना कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है. 'दायरा' से पहले उनकी ये 7 बेहतरीन फिल्में जरूर देख डालें. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इन दिनों बेबो फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ये क्राइम थ्रिलर फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में करीना एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. अगर आप भी करीना कपूर की एक्टिंग के फैन हैं और 'दायरा' की रिलीज से पहले उनकी बेहतरीन फिल्मों को दोबारा देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
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Published at : 05 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR Daayra
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