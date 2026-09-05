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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'चमेली' से लेकर 'जब वी मेट' तक, 'दायरा' से पहले जरूर देखें करीना कपूर की ये 7 फिल्में

'चमेली' से लेकर 'जब वी मेट' तक, 'दायरा' से पहले जरूर देखें करीना कपूर की ये 7 फिल्में

करीना कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है. 'दायरा' से पहले उनकी ये 7 बेहतरीन फिल्में जरूर देख डालें. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 05 Sep 2026 04:41 PM (IST)
करीना कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई है. 'दायरा' से पहले उनकी ये 7 बेहतरीन फिल्में जरूर देख डालें. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इन दिनों बेबो फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ये क्राइम थ्रिलर फिल्म 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में करीना एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. अगर आप भी करीना कपूर की एक्टिंग के फैन हैं और 'दायरा' की रिलीज से पहले उनकी बेहतरीन फिल्मों को दोबारा देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

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'तलाश: द हंट बिगिन्स...' में करीना कपूर ने रोजी का किरदार निभाया था, जो फिल्म की कहानी में एक अहम कड़ी है. आमिर खान और रानी मुखर्जी जैसे कलाकारों के बीच करीना ने अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई. उनका किरदार फिल्म के सस्पेंस को और दिलचस्प बनाता है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'तलाश: द हंट बिगिन्स...' में करीना कपूर ने रोजी का किरदार निभाया था, जो फिल्म की कहानी में एक अहम कड़ी है. आमिर खान और रानी मुखर्जी जैसे कलाकारों के बीच करीना ने अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई. उनका किरदार फिल्म के सस्पेंस को और दिलचस्प बनाता है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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साल 2022 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में करीना ने रूपा का किरदार निभाया था. कहानी में उनका किरदार लाल सिंह चड्ढा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. करीना ने इस रोल में एक लड़की के बचपन से लेकर उसकी जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों को बखूबी पर्दे पर उतारा. ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
साल 2022 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में करीना ने रूपा का किरदार निभाया था. कहानी में उनका किरदार लाल सिंह चड्ढा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. करीना ने इस रोल में एक लड़की के बचपन से लेकर उसकी जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों को बखूबी पर्दे पर उतारा. ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
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शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'उड़ता पंजाब' में करीना कपूर ने डॉक्टर प्रीत सहगल का किरदार निभाया था. फिल्म में वो एक ऐसी डॉक्टर बनी थीं, जो ड्रग्स की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करती है. करीना का ये रोल उनके बाकी ग्लैमरस किरदारों से बिल्कुल अलग था. उन्होंने इस गंभीर और दमदार भूमिका को बेहद शानदार तरीके से निभाया. इसे आप प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'उड़ता पंजाब' में करीना कपूर ने डॉक्टर प्रीत सहगल का किरदार निभाया था. फिल्म में वो एक ऐसी डॉक्टर बनी थीं, जो ड्रग्स की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करती है. करीना का ये रोल उनके बाकी ग्लैमरस किरदारों से बिल्कुल अलग था. उन्होंने इस गंभीर और दमदार भूमिका को बेहद शानदार तरीके से निभाया. इसे आप प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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साल 2004 में आई 'चमेली' करीना कपूर के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. इसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था. फिल्म में करीना का बिल्कुल अलग और बोल्ड अंदाज देखने को मिला. इस रोल के लिए उन्हें फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवॉर्ड भी मिला था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
साल 2004 में आई 'चमेली' करीना कपूर के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. इसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था. फिल्म में करीना का बिल्कुल अलग और बोल्ड अंदाज देखने को मिला. इस रोल के लिए उन्हें फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवॉर्ड भी मिला था. ये फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
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साल 2007 में आई 'जब वी मेट' करीना कपूर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है. फिल्म में उन्होंने चुलबुली और बेबाक गीत का किरदार निभाया था. उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
साल 2007 में आई 'जब वी मेट' करीना कपूर की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है. फिल्म में उन्होंने चुलबुली और बेबाक गीत का किरदार निभाया था. उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन्स को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
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मधुर भंडारकर की 'हीरोइन' साल 2012 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसमें करीना ने फिल्म एक्ट्रेस माही अरोड़ा का किरदार निभाया था. ये किरदार ग्लैमर के साथ-साथ इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के स्ट्रगल और उसकी पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव को भी दिखाता है. इसे आप प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
मधुर भंडारकर की 'हीरोइन' साल 2012 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसमें करीना ने फिल्म एक्ट्रेस माही अरोड़ा का किरदार निभाया था. ये किरदार ग्लैमर के साथ-साथ इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के स्ट्रगल और उसकी पर्सनल लाइफ के उतार-चढ़ाव को भी दिखाता है. इसे आप प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओमकारा' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. साल 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में करीना कपूर ने डॉली मिश्रा का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका किरदार शांत और मासूम नजर आता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ डॉली के किरदार के कई अलग पहलू सामने आते हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओमकारा' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. साल 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म में करीना कपूर ने डॉली मिश्रा का किरदार निभाया था. फिल्म में उनका किरदार शांत और मासूम नजर आता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ने के साथ डॉली के किरदार के कई अलग पहलू सामने आते हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 05 Sep 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR Daayra

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