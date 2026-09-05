शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'उड़ता पंजाब' में करीना कपूर ने डॉक्टर प्रीत सहगल का किरदार निभाया था. फिल्म में वो एक ऐसी डॉक्टर बनी थीं, जो ड्रग्स की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद करती है. करीना का ये रोल उनके बाकी ग्लैमरस किरदारों से बिल्कुल अलग था. उन्होंने इस गंभीर और दमदार भूमिका को बेहद शानदार तरीके से निभाया. इसे आप प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.