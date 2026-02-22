'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज

एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ब्लैक जंपसूट में नजर आई. उनका आउटफिट डीप नेक और स्लीवलेस स्टाइल का है, जो उन्हें बेहद एलिगेंट लुक दे रहा है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ उनका लुक सिंपल और क्लासी लगा.