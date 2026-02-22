हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज

'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज

Do Deewane Seher Mein: 'दो दीवाने सहर में' रोमांस और इमोशन से भरी कहानी लेकर आई है. इसी बीच फिल्म की स्क्रीनिंग में कई सितारे स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 11:34 PM (IST)
Do Deewane Seher Mein: 'दो दीवाने सहर में' रोमांस और इमोशन से भरी कहानी लेकर आई है. इसी बीच फिल्म की स्क्रीनिंग में कई सितारे स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'दो दीवाने सहर में' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. यह फिल्म एक रोमांटिक-ड्रामा है, जिसमें शहर की भागदौड़ के बीच पनपती मोहब्बत और रिश्तों की उलझनों को दिखाया गया है. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आ रहे है. हाल ही में इसकी खास स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कई सेलेब्स स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे और सभी ने कैमरे के सामने जमकर पोज दिए. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.

1/8
एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ब्लैक जंपसूट में नजर आई. उनका आउटफिट डीप नेक और स्लीवलेस स्टाइल का है, जो उन्हें बेहद एलिगेंट लुक दे रहा है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ उनका लुक सिंपल और क्लासी लगा.
एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा ब्लैक जंपसूट में नजर आई. उनका आउटफिट डीप नेक और स्लीवलेस स्टाइल का है, जो उन्हें बेहद एलिगेंट लुक दे रहा है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ उनका लुक सिंपल और क्लासी लगा.
2/8
प्रज्ञा कपूर कैजुअल और कम्फर्टेबल अंदाज में दिखीं. उन्होंने व्हाइट टॉप के साथ लाइट कलर की पैंट और ऊपर से डेनिम जैकेट पहनी थी. पैरों में स्नीकर्स और हल्का मेकअप उनके लुक को फ्रेश बना रहा था.
प्रज्ञा कपूर कैजुअल और कम्फर्टेबल अंदाज में दिखीं. उन्होंने व्हाइट टॉप के साथ लाइट कलर की पैंट और ऊपर से डेनिम जैकेट पहनी थी. पैरों में स्नीकर्स और हल्का मेकअप उनके लुक को फ्रेश बना रहा था.
