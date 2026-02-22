एक्सप्लोरर
'दो दीवाने सहर में' की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स, अविनाश तिवारी ने दिया मेधा शंकर के साथ पोज
Do Deewane Seher Mein: 'दो दीवाने सहर में' रोमांस और इमोशन से भरी कहानी लेकर आई है. इसी बीच फिल्म की स्क्रीनिंग में कई सितारे स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'दो दीवाने सहर में' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. यह फिल्म एक रोमांटिक-ड्रामा है, जिसमें शहर की भागदौड़ के बीच पनपती मोहब्बत और रिश्तों की उलझनों को दिखाया गया है. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में नजर आ रहे है. हाल ही में इसकी खास स्क्रीनिंग रखी गई, जहां कई सेलेब्स स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे और सभी ने कैमरे के सामने जमकर पोज दिए. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.
Published at : 22 Feb 2026 11:34 PM (IST)
