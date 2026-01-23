ब्रिजर्टन 4 में जुड़ी नई स्टार येरिन हा, बताया लीड रोल निभाने का एक्सपीरियंस

नेटफ्लिक्स का पॉपुलर ड्रामा ब्रिजर्टन जल्द ही अपने चौथे सीजन के लिए तैयार है. इस बार मुख्य कास्ट में एक नया चेहरा जुड़ रहा है. ऑस्ट्रेलियाई-अस्मित साउथ कोरियाई एक्ट्रेस येरिन हा ल्यूक थॉम्पसन के साथ अहम भूमिका निभाएंगी. येरिन का कहना है कि इस मशहूर शो में शामिल होना उनके लिए दर्शकों के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका है.