ब्रिजर्टन 4 में जुड़ी नई स्टार येरिन हा, बताया लीड रोल निभाने का एक्सपीरियंस

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्रिजर्टन 4 में जुड़ी नई स्टार येरिन हा, बताया लीड रोल निभाने का एक्सपीरियंस

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 01:38 PM (IST)
एक्ट्रेस येरिन हा ने ब्रिजर्टन के चौथे सीज़न में मुख्य भूमिका निभाने का अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि यह रोल उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि इस शो में अलग-अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है. येरिन का मानना है कि फिल्मों और शोज में डायवर्सिटी दिखाना बेहद जरूरी है, ताकि हर तरह के लोग खुद को स्क्रीन पर देख सकें और कहानियों के जरिए उनकी आवाज भी सामने आए.

नेटफ्लिक्स का पॉपुलर ड्रामा ब्रिजर्टन जल्द ही अपने चौथे सीजन के लिए तैयार है. इस बार मुख्य कास्ट में एक नया चेहरा जुड़ रहा है. ऑस्ट्रेलियाई-अस्मित साउथ कोरियाई एक्ट्रेस येरिन हा ल्यूक थॉम्पसन के साथ अहम भूमिका निभाएंगी. येरिन का कहना है कि इस मशहूर शो में शामिल होना उनके लिए दर्शकों के साथ एक नई शुरुआत करने का मौका है.
येरिन हा कहती हैं कि ब्रिजर्टन जैसे शो में मुख्य भूमिका निभाना चुनौती और मौका दोनों देता है. उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि मेरी कहानी बाकी तीन मुख्य एक्ट्रेसेस से अलग है. इसे बताने का मौका मिलना मेरे लिए खास है, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस भी थी. उत्साहित थी, लेकिन किरदार को जीवंत बनाने का दबाव भी था.'
Published at : 23 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Bridgerton Yerin Ha Luke Thompson

