ब्रिजर्टन 4 में जुड़ी नई स्टार येरिन हा, बताया लीड रोल निभाने का एक्सपीरियंस
Bridgerton Season 4: एक्ट्रेस येरिन हा ने सीरीज ब्रिजर्टन के चौथे सीजन में मुख्य रोल निभाने का अपना एक्सपीरियंस और फिल्मों-शो में अलग तरह के लोगों को दिखाने की जरूरत पर बात की.
एक्ट्रेस येरिन हा ने ब्रिजर्टन के चौथे सीज़न में मुख्य भूमिका निभाने का अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि यह रोल उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि इस शो में अलग-अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है. येरिन का मानना है कि फिल्मों और शोज में डायवर्सिटी दिखाना बेहद जरूरी है, ताकि हर तरह के लोग खुद को स्क्रीन पर देख सकें और कहानियों के जरिए उनकी आवाज भी सामने आए.
Published at : 23 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :Bridgerton Yerin Ha Luke Thompson
